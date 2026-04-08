வணிகம்

ஹோண்டா காருக்கு ரூ. 1.8 லட்சம் தள்ளுபடி! கோடை சலுகை என்னென்ன?

ஹோண்டா நிறுவனத்தின் அமேஸ், சிட்டி, எலிவேட் கார்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ள கோடைகால சலுகைகள் குறித்து....

ஹோண்டா அமேஸ் - படம் / நன்றி - ஹோண்டா

Updated On :8 ஏப்ரல் 2026, 11:43 am

ஹோண்டா நிறுவனத்தின் அமேஸ், சிட்டி, எலிவேட் ஆகிய கார்களுக்கு கோடை கால சலுகை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஜப்பானை தலைமையிடமாகக் கொண்டு செயல்படும் ஹோண்டா நிறுவனம் இந்திய பயனர்களைக் கவரும் வகையிலான கார்களைத் தயாரித்து வருகிறது. இதனால், இந்திய சந்தையில் தனக்கென தனி அடையாளத்தை ஹோண்டா பெற்றுள்ளது.

தற்போது கோடை காலத்தையொட்டி ஏப்ரல் மாதத்திற்கான சலுகைகளை ஹோண்டா அறிவித்துள்ளது. இதன்படி அமேஸ், சிட்டி, எலிவேட் கார்களுக்கு பல்வேறு தள்ளுபடிகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

ஹோண்டா அமேஸ்

ஹோண்டா அமேஸ் காரின் இரண்டாவது தலைமுறை தயாரிப்பு, மற்றும் மூன்றாவது தலைமுறை தயாரிப்புகளுக்கு ஒரே மாதிரியான சலுகை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இவைகளுக்கு ரூ. 20,000 வரை தள்ளுபடி.

பழைய கார்களுக்கு ரூ. 10,000 வரை பரிமாற்றத் (எக்ஸ்சேஞ்ச்) தள்ளுபடி உள்ளது. ZX காருக்கு ரூ. 15,000 வரை தள்ளுபடியும் உண்டு. 7 ஆண்டுகளுக்கான நீடித்த உத்தரவாதத்தை எந்தவித தொகையும் செலுத்தாமல் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

ஹோண்டா சிட்டி

ஹோண்டா சிட்டி காருக்கு ரூ. 40,000 வரை தள்ளுபடி உள்ளது. இது 5 ஆம் தலைமுறை காருக்கு மட்டுமே பொருந்தும். ஹோண்டா சிட்டி இஷட் எக்ஸ் காரை மாற்றிக்கொண்டு புதிய கார் வாங்குவோருக்கு அதிகபட்சமாக ரூ. 60,000 வரை தள்ளுபடி. 7 ஆண்டுகளுக்கான நீடித்த உத்தரவாதம் இலவசமாக பெற்றுக்கொள்ளலாம். இது ஹோண்டா சிட்டி காருக்கு இதுவரை அறிவிக்கப்படாத சலுகையாகும். இந்த சலுகைகளின் மொத்தத் தொகை ரூ. 1,00,000.

ஹோண்டா சிட்டி ஹைப்ரிட் (MY25 மாடல்) காருக்கு சற்று கூடுதலாக 7 ஆண்டுகளுக்கான நீடித்த உத்தரவாதம் உள்பட ரூ. 1,80,000 வரையிலான தள்ளுபடி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஹோண்டா சிட்டி ஹைப்ரிட் (MY26 மாடல்) காருக்கு ரூ. 35,000 வரையிலான தொகை மற்றும் 7 ஆண்டுகளுக்கான நீடித்த உத்தரவாதம் சலுகையாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஹோண்டா எலிவேட்

ஹோண்டா எலிவேட் காருக்கு 7 ஆண்டுகளுக்கான உத்தரவாதத்தை எந்தவித கட்டணமின்றி பெற்றுக்கொள்ளலாம். இத்துடன் ரூ. 50,000 தள்ளுபடியும் உண்டு. இத்துடன் பழைய காரை மாற்றினால், அதன் இயக்க நிலைக்கு ஏற்றத் தொகை புதிய காரின் விலையில் இருந்து தள்ளுபடி செய்யப்படும்.

நாட்டின் வெவ்வேறு இடங்களில் உள்ள உள்ளூர் விற்பனையாளர்களுக்கு ஏற்ப இந்த சலுகையில் மாற்றங்கள் இருக்கலாம் என ஹோண்டா நிறுவனம் குறிப்பிட்டுள்ளது.

Honda Car Discounts Of Up To Rs. 1.8 Lakh In April 2026 – Amaze, City, Elevate

