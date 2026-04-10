ஜிஆா்டி ஜூவல்லா்ஸின் தமிழ்ப் புத்தாண்டு, அட்சய திருதியை சிறப்புச் சலுகைகள்

Updated On :10 ஏப்ரல் 2026, 6:39 pm

தென்னிந்தியாவின் முன்னணி நகை விற்பனை நிறுவனமான ஜிஆா்டி ஜூவல்லா்ஸ், தமிழ்ப் புத்தாண்டு மற்றும் அட்சய திருதியை முன்னிட்டு வாடிக்கையாளா்களுக்குப் பல்வேறு சிறப்புச் சலுகைகளை அறிவித்துள்ளது.

பண்டிகைக் கால சலுகையாக, தங்க நகைகளின் சேதாரம் மீது 20 சதவீதமும், வைரம் மற்றும் அன்கட் வைர நகைகளின் மதிப்பில் (சாலிடொ்கள் தவிர) 12.5 சதவீதமும் தள்ளுபடி வழங்கப்படும். தங்க நாணயங்களுக்குச் சேதாரம் கிடையாது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதேபோல், வெள்ளிப் பொருள்களுக்கான சேதாரத்தில் 25 சதவீத தள்ளுபடியும், வெள்ளி நகைகளின் விலையில் 10 சதவீத தள்ளுபடியும் வழங்கப்படுகிறது. மேலும், பழைய தங்க நகைகளை மாற்றும் வாடிக்கையாளா்களுக்கு ஒரு கிராமுக்கு ரூ.100 ரூபாய் கூடுதலாக வழங்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

விலை ஏற்ற இறக்கங்களிலிருந்து வாடிக்கையாளா்களைப் பாதுகாக்கும் வகையில், ‘விலைப் பாதுகாப்புடன் கூடிய முன்பதிவு’ வசதியையும் நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன்படி, நகையின் மதிப்பில் 75 சதவீதத்தை முன்பணமாகச் செலுத்தி, வாடிக்கையாளா்கள் அன்றைய விலையில் நகைகளை முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.

அட்சய திருதியை தினங்களான ஏப். 19, 20 ஆகிய தேதிகளில் தங்கத்தின் விலை குறைந்தால், அந்த விலை வேறுபாட்டுத் தொகை வாடிக்கையாளா்களுக்குத் திருப்பித் தரப்படும்.

மாருதி சுசூகி கார்களுக்கு ரூ. 2 லட்சம் தள்ளுபடி! ஏப்ரல் மாத சலுகைகள் என்னென்ன?

தமிழ்ப் புத்தாண்டு: மருதமலை கோயிலுக்கு 4 சக்கர வாகனங்களில் செல்லத் தடை

அந்நிய முதலீட்டாளா்களுக்குப் புதிய சலுகைகள்: செபி வாரியக் கூட்டத்தில் ஒப்புதல்

இந்தியாவின் பால் உற்பத்தி 247 மில்லியன் டன்னாக அதிகரிப்பு!

DINAMANI வார ராசிபலன்! | Apr. 12 முதல் Apr. 18 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
தில்லியை வென்று நம்பிக்கையைப் பெறுமா சிஎஸ்கே? | CSK v DC Match Preview |
LIK Movie Review | தீமா.. தீமா.. தேறுமா! | Pradeep Ranganathan | Vignesh Shivan | krithi shetty
புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!
