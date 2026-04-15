கோத்ரெஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் குழுமத்தில் தலைமை மாற்றம்

இந்தியாவின் முன்னணி தொழில் குழுமமான கோத்ரெஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் குழுமத்தின் (ஜிஐஜி) தலைவா் பதவியிலிருந்து நாதிா் கோத்ரெஜ் வரும் ஆகஸ்டில் ஓய்வு பெறுகிறாா்.
இவருக்குப் பதிலாக இவரின் சகோதரா் ஆதி கோத்ரெஜின் மகனான பிரோஜ்ஷா கோத்ரெஜ், ஆக. 14-ஆம் தேதி முதல் குழுமத்தின் புதிய தலைவராகப் பொறுப்பேற்க உள்ளாா். ஓய்வுபெறும் நாதிா் கோத்ரெஜ், குழுமத்தின் கௌரவத் தலைவராக தொடா்ந்து நீடிப்பாா் என அதிகாரபூா்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நூற்றாண்டு பழைமைவாய்ந்த கோத்ரெஜ் தொழில் குடும்பம் கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு சுமுகமான முறையில் இரண்டு பிரிவுகளாகப் பிரிந்தது. அதன்படி, ஆதி மற்றும் நாதிா் கோத்ரெஜ் தலைமையில் நுகா்பொருள்கள், ரியல் எஸ்டேட், நிதிச் சேவைகளை உள்ளடக்கிய கோத்ரெஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் குழுமம் செயல்படுகிறது.
இக்குழுமத்தின் அடுத்தகட்ட வளா்ச்சியை இளம்தலைமுறையின் மூலம் முன்னெடுப்பதே இந்த மாற்றத்தின் நோக்கம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. புதிய பொறுப்பை ஏற்கவுள்ள பிரோஜ்ஷா கோத்ரெஜ், பாரம்பரிய மதிப்புகளைக் காத்து நிறுவனத்தை வளா்ச்சிப் பாதையில் கொண்டு செல்வதே இலக்கு என்று குறிப்பிட்டுள்ளாா்.
இத்தலைமுறை மாற்றத்தின் ஒரு பகுதியாக குழுமத்தின் தலைமைப் பொறுப்புகளில் மேலும் பல முக்கிய நியமனங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. நாதிா் கோத்ரெஜின் மகனான புா்ஜிஸ் கோத்ரெஜ், கோத்ரெஜ் அக்ரோவெட் நிறுவனத்தின் தலைவராகப் பொறுப்பேற்கிறாா். அத்துடன் அவா் கோத்ரெஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் குழுமத்தின் இயக்குநா்கள் குழுவிலும் இணைகிறாா்.
முன்னதாக, அஸ்டெக் லைஃப்சயின்சஸ் நிறுவனத்தின் தலைவா் பதவியிலிருந்து நாதிா் கோத்ரெஜ் திங்கள்கிழமை விலகியதையடுத்து, கோத்ரெஜ் கெமிக்கல்ஸ் தலைமை நிா்வாகி விஷால் சா்மா அந்நிறுவனத்தின் புதிய தலைவராக உடனடியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளாா்.
