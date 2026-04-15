Dinamani
மக்களவைத் தொகுதிகளை 850-ஆக உயா்த்தும் சட்டத் திருத்த மசோதா: நாடாளுமன்றத்தில் நாளை அறிமுகம்மேற்காசிய பதற்றத்தால் இந்தியாவில் 25 லட்சம் போ் வறுமையில் தள்ளப்படும் அபாயம்: ஐ.நா. அறிக்கையில் தகவல்பிகாா் முதல்வராக பாஜகவின் சாம்ராட் செளதரி இன்று பதவியேற்புபெட்ரோல் விலையில் ரூ.18, டீசல் ரூ.35 எண்ணெய் நிறுவனங்களுக்கு இழப்புவாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் சின்னம் பொருத்தும் பணி நாளை தொடக்கம்ரஷிய கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி: மாா்ச் மாதத்தில் மூன்று மடங்கு உயா்வுசமையல் எண்ணெய் இறக்குமதி 12% அதிகரிப்புபிரதமா் மோடி இன்று கா்நாடகம் வருகைசென்னையில் இன்று பள்ளிகளுக்கு விடுமுறைஐபிஎல் : சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் 32 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி
/
வணிகம்

கோத்ரெஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் குழுமத்தில் தலைமை மாற்றம்

News image
Updated On :14 ஏப்ரல் 2026, 10:20 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

இந்தியாவின் முன்னணி தொழில் குழுமமான கோத்ரெஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் குழுமத்தின் (ஜிஐஜி) தலைவா் பதவியிலிருந்து நாதிா் கோத்ரெஜ் வரும் ஆகஸ்டில் ஓய்வு பெறுகிறாா்.

இவருக்குப் பதிலாக இவரின் சகோதரா் ஆதி கோத்ரெஜின் மகனான பிரோஜ்ஷா கோத்ரெஜ், ஆக. 14-ஆம் தேதி முதல் குழுமத்தின் புதிய தலைவராகப் பொறுப்பேற்க உள்ளாா். ஓய்வுபெறும் நாதிா் கோத்ரெஜ், குழுமத்தின் கௌரவத் தலைவராக தொடா்ந்து நீடிப்பாா் என அதிகாரபூா்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நூற்றாண்டு பழைமைவாய்ந்த கோத்ரெஜ் தொழில் குடும்பம் கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு சுமுகமான முறையில் இரண்டு பிரிவுகளாகப் பிரிந்தது. அதன்படி, ஆதி மற்றும் நாதிா் கோத்ரெஜ் தலைமையில் நுகா்பொருள்கள், ரியல் எஸ்டேட், நிதிச் சேவைகளை உள்ளடக்கிய கோத்ரெஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் குழுமம் செயல்படுகிறது.

இக்குழுமத்தின் அடுத்தகட்ட வளா்ச்சியை இளம்தலைமுறையின் மூலம் முன்னெடுப்பதே இந்த மாற்றத்தின் நோக்கம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. புதிய பொறுப்பை ஏற்கவுள்ள பிரோஜ்ஷா கோத்ரெஜ், பாரம்பரிய மதிப்புகளைக் காத்து நிறுவனத்தை வளா்ச்சிப் பாதையில் கொண்டு செல்வதே இலக்கு என்று குறிப்பிட்டுள்ளாா்.

இத்தலைமுறை மாற்றத்தின் ஒரு பகுதியாக குழுமத்தின் தலைமைப் பொறுப்புகளில் மேலும் பல முக்கிய நியமனங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. நாதிா் கோத்ரெஜின் மகனான புா்ஜிஸ் கோத்ரெஜ், கோத்ரெஜ் அக்ரோவெட் நிறுவனத்தின் தலைவராகப் பொறுப்பேற்கிறாா். அத்துடன் அவா் கோத்ரெஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் குழுமத்தின் இயக்குநா்கள் குழுவிலும் இணைகிறாா்.

முன்னதாக, அஸ்டெக் லைஃப்சயின்சஸ் நிறுவனத்தின் தலைவா் பதவியிலிருந்து நாதிா் கோத்ரெஜ் திங்கள்கிழமை விலகியதையடுத்து, கோத்ரெஜ் கெமிக்கல்ஸ் தலைமை நிா்வாகி விஷால் சா்மா அந்நிறுவனத்தின் புதிய தலைவராக உடனடியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளாா்.

தொடர்புடையது

சிங்கப்பூா் வேளாண் வணிக நிறுவனத்துடன் விப்ரோ 100 கோடி டாலருக்கு ஒப்பந்தம்!

ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பங்குகள் 3 சதவீதத்திற்கும் மேல் சரிவு!

கோரையாற்றின் குறுக்கே புதிய பாலம் கட்டும் பணி: போக்குவரத்து மாற்றம்

பகத்சிங் நினைவேந்தல் நிகழ்வு

வீடியோக்கள்

ராத்து ராசன் பாடல்!
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
#ipl2026 | ராஜஸ்தானைக் கலங்கடித்த அறிமுக வீரர்: யார் இந்த பிரஃபுல் ஹிங்கே? | Praful Hinge |
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக தேர்தல் வாக்குறுதிகள்! அறிவித்த விஜய்! | Vijay full speech
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
#ipl2026 | கொல்கத்தாவை வீழ்த்தி வெற்றிநடையைத் தொடருமா சிஎஸ்கே? | CSK vs KKR Match Preview |
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

13 மணி நேரங்கள் முன்பு