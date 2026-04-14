Dinamani
நெல் குவிண்டாலுக்கு ரூ. 3,500; கரும்பு டன் ஒன்றுக்கு ரூ. 4,500 வழங்கப்படும்: விஜய் வாக்குறுதி விவசாய தொழிலாளர்களுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.10,000 : விஜய்தவெக பிரசாரத்தில் மயங்கிய சூலூர் வேட்பாளர்! 7 பெண்கள் மயக்கம்!முதல்வர் பதவியை ராஜிநாமா செய்தார் நிதீஷ் குமார்!பெண்களுக்கு 33% இடஒதுக்கீடு: மு.க. ஸ்டாலினால் பொறுக்க முடியவில்லை - இபிஎஸ்விஜய் பிரசாரம்! பெருமாநல்லூரில் தடுப்புகள் அமைத்து காவலர்கள் தீவிர பாதுகாப்பு!
/
வணிகம்

சூரிய மின் திட்டங்களில் ரூ. 3,800 கோடி முதலீடு செய்யும் கெயில்!

சூரிய மின் நிலையங்களை அமைப்பதில் ரூ. 3,800 கோடி முதலீடு செய்யவுள்ளதாக, கெயில் இந்தியா அறிவித்துள்ளது.

News image

gail

Updated On :14 ஏப்ரல் 2026, 12:29 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

புதுதில்லி: சூரிய ஆற்றலை நோக்கிய தனது முன்னெடுப்பின் ஒரு பகுதியாக, உத்தர பிரதேசம் மற்றும் மகாராஷ்டிரத்தில் மொத்தம் 700 மெகாவாட் திறன் கொண்ட சூரிய மின் நிலையங்களை அமைப்பதில் ரூ. 3,800 கோடி முதலீடு செய்யவுள்ளதாக, பொதுத்துறை எரிவாயு நிறுவனமான கெயில் இந்தியா லிமிடெட் அறிவித்துள்ளது.

இது தொடர்பாக வெளியிட்ட அறிக்கையில், உத்தர பிரதேசத்தின் 'பாடா' பகுதியில் அமைந்துள்ள தனது பெட்ரோ கெமிக்கல் ஆலையில், நிறுவனத்தின் சொந்த மின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதை முதன்மை நோக்கமாகக் கொண்டு, ஜான்சியில் உள்ள டஸ்கோ சூரிய மின் பூங்காவில் 600 மெகாவாட் திறன் கொண்ட சூரிய மின் திட்டத்தையும், அதனுடன் இணைந்து 550 மெகாவாட் திறன் கொண்ட மின்கல ஆற்றல் சேமிப்பு அமைப்பையும் உருவாக்கவுள்ளதாக கெயில் தெரிவித்தது.

இதற்கிடையில், மகாராஷ்டிரத்தில் உள்ள சத்ரபதி சம்பாஜி நகரில், 100 மெகாவாட் திறன் கொண்ட சூரிய மின் திட்டத்தையும், அதனுடன் 22 மெகாவாட் திறன் கொண்ட சேமிப்பு அமைப்பையும் அமைக்க உள்ளது.

திட்டங்கள் செயல்பாட்டிற்கு வரும்போது, ​​நிறுவப்பட்ட புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் திறன் தற்போதுள்ள 147 மெகாவாட்டிலிருந்து கணிசமாக உயர்ந்து 1,000 மெகாவாட்டைத் கடக்கும் என்றார் கெயில் நிறுவனத்தின் தலைவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநர் தீபக் குப்தா.

Summary

GAIL (India) Limited said it will invest Rs 3,800 crore in setting up 700 MW of solar power capacity across Uttar Pradesh & Maharashtra.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

800 மெகாவாட் திறன் அனல் மின் நிலையம்... ரூ.1,600 கோடி ஆர்டரால் தெர்மாக்ஸ் பங்குகள் உயர்வு!

தெலங்கானாவில் அனல் மின் திட்டம்: என்டிபிசி - பெல் ரூ.13,500 கோடி ஒப்பந்தம்

100 மெகாவாட் மின் உற்பத்தித் திட்டம்: கெயில்-சுஸ்லான் நிறுவனங்கள் ஒப்பந்தம்

காற்றாலை மின் திட்டத்தில் ரூ. 1,736 கோடி முதலீடு செய்யும் கெயில்!

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 நிமிடங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

5 மணி நேரங்கள் முன்பு