4 மணி நேரம் சார்ஜ் செய்தால் 105 கி.மீ. செல்லும் மின்சார சைக்கிள்!

வோட்டோவோல்ட் நிறுவனத்தில் அர்பன் இ-பொபெட் என்ற மின்சார (சைக்கிள்) மிதிவண்டி அறிமுகமாகியுள்ளது.
கொல்கத்தாவை தலைமையிடமாகக் கொண்டு மோட்டோவோல்ட் நிறுவனம் செயல்பட்டு வருகிறது. மின்சார இருசக்கர வாகனங்கள், மின்சார சைக்கிள்களை உற்பத்தி செய்துவரும் இந்த நிறுவனத்தில் புதிதாக அர்பன் இ-பொபெட் என்ற சைக்கிள் அறிமுகமாகியுள்ளது.
பேட்டரியை விருப்பப்பட்டால் சைக்கிளில் வைத்து இயக்கலாம். இல்லையென்றால், பேட்டரியை கழற்றிவிட்டு, வெறும் சைக்கிளாகவும் பயன்படுத்தலாம்.
சைக்கிளில் அதிக தூரம் பயணிப்பவர்களுக்கு இந்த வகை சைக்கிள் பொருத்தமானதாக இருக்கும்.
சிறப்பம்சங்கள்
அர்பன் இ-பொபெட் மின்சார சைக்கிளில் 20Ah பேட்டரி திறன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
250W மின்சார திறனும், 36V திறனுடைய மோட்டரும் உடையது.
4 - 5 மணி நேரம் பேட்டரியை சார்ஜ் செய்ய வேண்டும். 105 கி.மீ. தூரம் வரை பயணிக்கலாம்.
பிஐஎஸ் தரச் சான்று பெற்ற பேட்டரி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. நீர்ப்புகாத்தன்மை மற்றும் தீப்பிடிக்காத வகையில் பேட்டரி தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.
12,000 கி.மீ. தூரம் அல்லது 2 ஆண்டுகளுக்கு பேட்டரி உத்தரவாதம் கொடுக்கப்படுகிறது. இதனை 30,000 கி.மீ. தூரம் அல்லது 3 ஆண்டுகளுக்கு கூடுதல் தொகை கொடுத்து நீட்டித்துக்கொள்ளலாம்.
பேட்டரியை தனியாக கழற்றி வேண்டிய இடத்தில் வைத்து சார்ஜ் செய்துகொள்ளலாம்.
முன்புறமும், பின்புறமும் ஹைட்ராலிக் சஸ்பென்ஷன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் சுமூகமான பயணத்தை உறுதி செய்ய முடியும்.
பின்புறம், முன்புறம் விளக்குகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
பேட்டரியை இயக்குவதற்கு தனியாக சாவியும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன் அறிமுக விலை ரூ. 54,999. அமேசான் இணைய விற்பனை தளத்தில் சலுகையுடன் ரூ. 46,999-க்கு கிடைக்கிறது.
Summary
Motovolt URBN E-Moped Removable Battery - 20Ah Lithium-ion
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
தொடர்புடையது
மலேசியாவில் அறிமுகமாகும் குறைந்த விலை மின்சார ஸ்கூட்டர்!
ஸ்கூட்டருக்கு இணையாக... அமேசானில் கிடைக்கும் புதிய மின்சார சைக்கிள்!
ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் 142 கி.மீ. பயணம்! ரூ. 44,490க்கு மின்சார ஸ்கூட்டர்!
ஒருமுறை சார்ஜ் செய்தால் 681 கி.மீ. பயணம்! டெஸ்லா மாடல் ஒய் எல் 3 மின்சார கார் அறிமுகம்!
வீடியோக்கள்
மனைவியை விதவை என விமர்சித்த தொகுப்பாளர்! கோவத்தில் Trump | Jimmy Kimmel
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
திருச்செந்தூரில் விஜய் சாமி தரிசன ரகசியம் ! | TVK Vijay | Tiruchendur Murugan Temple | TN Election 2026
தினமணி செய்திச் சேவை
உன்னை நம்பி பாடல் வெளியானது!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
3 நாள்களுக்குள் ஈரான் எண்ணெய் உள்கட்டமைப்புகள் வெடிக்கும்! Trump எச்சரிக்கை
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு