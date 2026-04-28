4 மணி நேரம் சார்ஜ் செய்தால் 105 கி.மீ. செல்லும் மின்சார சைக்கிள்!

News image

வோட்டோவோல்ட் அர்பன் இ-பொபெட் - படம் / நன்றி - வோட்டோவோல்ட்

Updated On :28 ஏப்ரல் 2026, 12:33 pm

வோட்டோவோல்ட் நிறுவனத்தில் அர்பன் இ-பொபெட் என்ற மின்சார (சைக்கிள்) மிதிவண்டி அறிமுகமாகியுள்ளது.

கொல்கத்தாவை தலைமையிடமாகக் கொண்டு மோட்டோவோல்ட் நிறுவனம் செயல்பட்டு வருகிறது. மின்சார இருசக்கர வாகனங்கள், மின்சார சைக்கிள்களை உற்பத்தி செய்துவரும் இந்த நிறுவனத்தில் புதிதாக அர்பன் இ-பொபெட் என்ற சைக்கிள் அறிமுகமாகியுள்ளது.

பேட்டரியை விருப்பப்பட்டால் சைக்கிளில் வைத்து இயக்கலாம். இல்லையென்றால், பேட்டரியை கழற்றிவிட்டு, வெறும் சைக்கிளாகவும் பயன்படுத்தலாம்.

சைக்கிளில் அதிக தூரம் பயணிப்பவர்களுக்கு இந்த வகை சைக்கிள் பொருத்தமானதாக இருக்கும்.

சிறப்பம்சங்கள்

  • அர்பன் இ-பொபெட் மின்சார சைக்கிளில் 20Ah பேட்டரி திறன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

  • 250W மின்சார திறனும், 36V திறனுடைய மோட்டரும் உடையது.

  • 4 - 5 மணி நேரம் பேட்டரியை சார்ஜ் செய்ய வேண்டும். 105 கி.மீ. தூரம் வரை பயணிக்கலாம்.

  • பிஐஎஸ் தரச் சான்று பெற்ற பேட்டரி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. நீர்ப்புகாத்தன்மை மற்றும் தீப்பிடிக்காத வகையில் பேட்டரி தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

  • 12,000 கி.மீ. தூரம் அல்லது 2 ஆண்டுகளுக்கு பேட்டரி உத்தரவாதம் கொடுக்கப்படுகிறது. இதனை 30,000 கி.மீ. தூரம் அல்லது 3 ஆண்டுகளுக்கு கூடுதல் தொகை கொடுத்து நீட்டித்துக்கொள்ளலாம்.

  • பேட்டரியை தனியாக கழற்றி வேண்டிய இடத்தில் வைத்து சார்ஜ் செய்துகொள்ளலாம்.

  • முன்புறமும், பின்புறமும் ஹைட்ராலிக் சஸ்பென்ஷன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் சுமூகமான பயணத்தை உறுதி செய்ய முடியும்.

  • பின்புறம், முன்புறம் விளக்குகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

  • பேட்டரியை இயக்குவதற்கு தனியாக சாவியும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

  • இதன் அறிமுக விலை ரூ. 54,999. அமேசான் இணைய விற்பனை தளத்தில் சலுகையுடன் ரூ. 46,999-க்கு கிடைக்கிறது.

Motovolt URBN E-Moped Removable Battery - 20Ah Lithium-ion

