Dinamani
ஏப். 30 தவெக வேட்பாளர்களைச் சந்திக்க விஜய் திட்டம்?தமிழ்நாடு என்றாலே சாதனை! இன்னும் பல உயரங்களை அடைவது உறுதி! - முதல்வர் பதிவுதொடர்ந்து 2-வது நிதியாண்டில் இரட்டை இலக்க பொருளாதார வளர்ச்சி: தமிழ்நாடு சாதனை!திண்டிவனம்: அரசுப் பேருந்து மீது லாரி மோதல்! ஒருவர் பலி; 40 பேர் காயம்! கொடைக்கானலில் சைக்கிள் ஓட்டிய முதல்வர் ஸ்டாலின்! சென்னை ஏரிகளில் 67% குடிநீா் இருப்புவிதவை என விமர்சனம்! நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளரை பணிநீக்கம் செய்ய டிரம்ப் வலியுறுத்தல்!தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 1,040 குறைந்தது!திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோவிலில் இன்று அதிகாலை தவெக தலைவர் விஜய் வழிபாடு
/
வணிகம்

மலேசியாவில் அறிமுகமாகும் குறைந்த விலை மின்சார ஸ்கூட்டர்!

மலேசியாவில் புதிய மின்சார இருசக்கர வாகனம் அறிமுகமாகவுள்ளது குறித்து...

News image

ரே 01 மின்சார ஸ்கூட்டர் - படம் / நன்றி - இ.இஸட்.ஐ

Updated On :28 ஏப்ரல் 2026, 11:31 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சீனாவைச் சேர்ந்த இ.இஸட்.ஐ நிறுவனம் தயாரிக்கும் ரே 01 மின்சார ஸ்கூட்டர் மலேசியாவில் ஜூன் மாதம் அறிமுகம் ஆகவுள்ளது. மலேசிய ரிங்கிட்டில் இதன் விலை 2,288 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்திய மதிப்பில் ரூ. 54,000.

நகர்ப்புற பயன்பாட்டிற்கு ஏற்ற மின்சார இருசக்கர வாகனமாக இ.இஸட்.ஐ ரே 01 வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

வெள்ளை, நீலம், சாம்பல், கருப்பு என நான்கு வண்ணங்களில் தயாரிக்கப்படுகின்றன.

32 Ah திறன் உடைய பேட்டரியுடன், 2 கிலோ வாட் மோட்டார் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

மின்சாரப் பயன்பாடு 72 வோல்ட்.

பேட்டரிக்கு 2 ஆண்டுகள் அல்லது 20,000 கி.மீ. வாரண்டி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

அதிகபட்சமாக மணிக்கு 68 கிலோ மீட்டர் வேகம் செல்லலாம்.

மணிக்கு 25 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில் ஓட்டினால் 120 கி.மீ. தூரம் வரை பயணிக்க முடியும்.

பின்புறம் இரட்டை ஸ்பிரிங் சஸ்பென்ஷன், முன்புறம் டெலஸ்கோப்பிக் சஸ்பென்ஷன் உள்ளது.

ஹைட்ராலிக் பிரேக் சிஸ்டம் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

மூன்று வகையான வேகங்களில் வாகனத்தை இயக்கலாம்.

வாகனத்தின் மொத்த எடை 130 கிலோ.

இருக்கையின் உயரம் 73.5 செ.மீ.

நகர்ப்புறங்களை மையமாக வைத்து இந்த மின்சார இருசக்கர வாகனம் தயாரிக்கப்படுவதாக இ.இஸட்.ஐ நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

ஸ்கூட்டருக்கு இணையாக... அமேசானில் கிடைக்கும் புதிய மின்சார சைக்கிள்!

ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் 142 கி.மீ. பயணம்! ரூ. 44,490க்கு மின்சார ஸ்கூட்டர்!

ரூ. 49,999-க்கு விற்பனையாகும் டிவிஎஸ் மின்சார ஸ்கூட்டர்!

ஹீரோ, ஓலாவுக்குப் போட்டி... ரூ. 1 லட்சத்துக்கு புதிய மின்சார ஸ்கூட்டரை தயாரிக்கும் ஏத்தர்!

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

மனைவியை விதவை என விமர்சித்த தொகுப்பாளர்! கோவத்தில் Trump | Jimmy Kimmel

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

1 மணி நேரம் முன்பு
வீடியோக்கள்

திருச்செந்தூரில் விஜய் சாமி தரிசன ரகசியம் ! | TVK Vijay | Tiruchendur Murugan Temple | TN Election 2026

தினமணி செய்திச் சேவை

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

உன்னை நம்பி பாடல் வெளியானது!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

3 நாள்களுக்குள் ஈரான் எண்ணெய் உள்கட்டமைப்புகள் வெடிக்கும்! Trump எச்சரிக்கை

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

21 மணி நேரங்கள் முன்பு