மலேசியாவில் அறிமுகமாகும் குறைந்த விலை மின்சார ஸ்கூட்டர்!

சீனாவைச் சேர்ந்த இ.இஸட்.ஐ நிறுவனம் தயாரிக்கும் ரே 01 மின்சார ஸ்கூட்டர் மலேசியாவில் ஜூன் மாதம் அறிமுகம் ஆகவுள்ளது. மலேசிய ரிங்கிட்டில் இதன் விலை 2,288 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்திய மதிப்பில் ரூ. 54,000.
நகர்ப்புற பயன்பாட்டிற்கு ஏற்ற மின்சார இருசக்கர வாகனமாக இ.இஸட்.ஐ ரே 01 வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
வெள்ளை, நீலம், சாம்பல், கருப்பு என நான்கு வண்ணங்களில் தயாரிக்கப்படுகின்றன.
32 Ah திறன் உடைய பேட்டரியுடன், 2 கிலோ வாட் மோட்டார் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
மின்சாரப் பயன்பாடு 72 வோல்ட்.
பேட்டரிக்கு 2 ஆண்டுகள் அல்லது 20,000 கி.மீ. வாரண்டி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அதிகபட்சமாக மணிக்கு 68 கிலோ மீட்டர் வேகம் செல்லலாம்.
மணிக்கு 25 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில் ஓட்டினால் 120 கி.மீ. தூரம் வரை பயணிக்க முடியும்.
பின்புறம் இரட்டை ஸ்பிரிங் சஸ்பென்ஷன், முன்புறம் டெலஸ்கோப்பிக் சஸ்பென்ஷன் உள்ளது.
ஹைட்ராலிக் பிரேக் சிஸ்டம் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
மூன்று வகையான வேகங்களில் வாகனத்தை இயக்கலாம்.
வாகனத்தின் மொத்த எடை 130 கிலோ.
இருக்கையின் உயரம் 73.5 செ.மீ.
நகர்ப்புறங்களை மையமாக வைத்து இந்த மின்சார இருசக்கர வாகனம் தயாரிக்கப்படுவதாக இ.இஸட்.ஐ நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
தொடர்புடையது
ஸ்கூட்டருக்கு இணையாக... அமேசானில் கிடைக்கும் புதிய மின்சார சைக்கிள்!
ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் 142 கி.மீ. பயணம்! ரூ. 44,490க்கு மின்சார ஸ்கூட்டர்!
ரூ. 49,999-க்கு விற்பனையாகும் டிவிஎஸ் மின்சார ஸ்கூட்டர்!
ஹீரோ, ஓலாவுக்குப் போட்டி... ரூ. 1 லட்சத்துக்கு புதிய மின்சார ஸ்கூட்டரை தயாரிக்கும் ஏத்தர்!
