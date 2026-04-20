Dinamani
பஹல்காம் தாக்குதல்! காயங்கள் ஆறவில்லை - குடும்பங்கள் கண்ணீர்!வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க அதிமுக இறந்துவிட்டது! ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் ராகுல்! ஜப்பானில் பயங்கர நிலநடுக்கம்! சுனாமி எச்சரிக்கை விடுப்பு! ஏப். 21 மாலை 6 மணி முதல் எந்த வகையிலும் பிரசாரம் கூடாது! - தேர்தல் ஆணையம்234 என்ற கணக்கை நேராக்கிவிட்டாரா தவெக தலைவர் விஜய்?பேரவைத் தேர்தல்! மோசமான குற்ற வழக்குகளைக் கொண்ட வேட்பாளர்களில் எந்தக் கட்சி முதலிடம்?
/
வணிகம்

ஸ்கூட்டருக்கு இணையாக... அமேசானில் கிடைக்கும் புதிய மின்சார சைக்கிள்!

News image

வைபர் மின்சார சைக்கிள் - படம் / நன்றி - இ-மோட்டோராட்

Updated On :20 ஏப்ரல் 2026, 12:21 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இந்தியாவைச் சேர்ந்த இ-மோட்டோராட் நிறுவனம் புதிதாக வைபர் என்ற மின்சார மிதிவண்டியை (சைக்கிள்) அறிமுகம் செய்துள்ளது.

மின்சார இருசக்கர வாகனத்தின் தோற்றத்திற்கு சற்றும் சளைக்காத வகையில், வைபர் சைக்கிள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதில், 48 வோல்ட் 250 வாட்ஸ் எலெக்ட்ரிக் மோட்டார் வழங்கப்படுகிறது. 20Ah லித்தியம் - அயன் பேட்டரி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. சைக்கிளில் இருந்து பேட்டரியை வெளியே எடுத்து, ஏதுவான இடத்தில் வைத்து சார்ஜ் செய்துகொள்ளலாம்.

முன்பக்கம் சஸ்பென்ஷன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், சுமூகமான பயணத்தை உறுதி செய்ய முடியும். இரவில் பாதுகாப்பான பயணத்துக்காக முகப்பு விளக்கும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன் விலை ரூ. 66,999 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. அமேசான் மற்றும் ஃபிளிப்கார்ட் இணைய விற்பனை தளங்களிலும் இந்த சைக்கிள் கிடைக்கும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Summary

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 நிமிடங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

15 நிமிடங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

23 மணி நேரங்கள் முன்பு