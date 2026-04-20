ஸ்கூட்டருக்கு இணையாக... அமேசானில் கிடைக்கும் புதிய மின்சார சைக்கிள்!

இந்தியாவைச் சேர்ந்த இ-மோட்டோராட் நிறுவனம் புதிதாக வைபர் என்ற மின்சார மிதிவண்டியை (சைக்கிள்) அறிமுகம் செய்துள்ளது.
மின்சார இருசக்கர வாகனத்தின் தோற்றத்திற்கு சற்றும் சளைக்காத வகையில், வைபர் சைக்கிள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதில், 48 வோல்ட் 250 வாட்ஸ் எலெக்ட்ரிக் மோட்டார் வழங்கப்படுகிறது. 20Ah லித்தியம் - அயன் பேட்டரி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. சைக்கிளில் இருந்து பேட்டரியை வெளியே எடுத்து, ஏதுவான இடத்தில் வைத்து சார்ஜ் செய்துகொள்ளலாம்.
முன்பக்கம் சஸ்பென்ஷன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், சுமூகமான பயணத்தை உறுதி செய்ய முடியும். இரவில் பாதுகாப்பான பயணத்துக்காக முகப்பு விளக்கும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன் விலை ரூ. 66,999 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. அமேசான் மற்றும் ஃபிளிப்கார்ட் இணைய விற்பனை தளங்களிலும் இந்த சைக்கிள் கிடைக்கும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தொடர்புடையது
ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் 142 கி.மீ. பயணம்! ரூ. 44,490க்கு மின்சார ஸ்கூட்டர்!
ரூ. 49,999-க்கு விற்பனையாகும் டிவிஎஸ் மின்சார ஸ்கூட்டர்!
மார்ச்சில் உச்சம் தொட்ட மின்சார ஸ்கூட்டர்கள் விற்பனை!
ஹீரோ, ஓலாவுக்குப் போட்டி... ரூ. 1 லட்சத்துக்கு புதிய மின்சார ஸ்கூட்டரை தயாரிக்கும் ஏத்தர்!
