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வணிகம்

ரூ.18,999-க்கு ஒன்பிளஸ் N6x அறிமுகம்... சிறப்பம்சங்கள் என்ன?

ஒன்பிளஸ் N6x ஸ்மார்ட்போன் பற்றி..

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ஒன்பிளஸ் N6x

Updated On :1 ஆகஸ்ட் 2026, 4:30 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஒன்பிளஸ் நிறுவனம், ஒன்பிளஸ் N6x ஸ்மார்ட்போனை இந்தியச் சந்தையில் அறிமுகம் செய்துள்ளது.

புதிய ஸ்மார்ட்போன் ஒன்பிளஸ் N6 மாடலின் கீழ் நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த புதிய ஸ்மார்ட்போன் பேட்டரி லைஃப் நீடித்து உழைக்கும் தண்மை கொண்டது. பல ஆண்டுகளாக அந்நிறுவனத்தில் ஸ்மார்ட்போன்களில் இல்லாத 3.5mm ஹெட்போன் ஜாக் அம்சத்தையும் மீண்டும் அறிமுகப்படுத்துகிறது.

ஒன்பிளஸ் N6x சிறப்பம்சங்கள் என்ன?

ஒன்பிளஸ் N6x ஸ்மார்ட்போன் 6.8 இன்ச் ஹெடி+ (1570*720 பிக்சல்கள்) எல்சிடி ஸ்கிரீன், ரிப்ரெஷ் ரேட், மீடியாடெக் டைமென்சிட்டி 6360 அபெக்ஸ் சிப்செட் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

13MP பிரைமரி கேமரா, 5MP செல்ஃபி கேமரா வழங்கப்படுகிறது. ஆண்ட்ராய்டு 16 சார்ந்த ஆக்சிஜன் ஒஎஸ் 16 கொண்டிருக்கும் புது ஒன்பிளஸ் ஸ்மார்ட்போன் 7000 mAh பேட்டரி வழங்கப்பட்டுள்ளது. வடிவமைப்பைப் பொறுத்தவரை ஒன்பிளஸ் N6x கடந்தாண்டு வெளியான ஒன்பிளஸ் நோர்ட் CE5 மாடலில் இருந்து பல அம்சங்களைக் கொண்டுள்ளது.

இந்தியாவில் ஒன்பிளஸ் N6x-ன் விலை 4 ஜிபி ரேம் மற்றும் 64 ஜிபி ஸ்டோரேஜ் கொண்ட அடிப்படை வேரியண்ட் ரூ. 18,999-ல் இருந்து தொடங்குகிறது. இது பர்கண்டி ரெட் மற்றும் ஐஸ் ப்ளூ ஆகிய இரண்டு வண்ணங்களில் கிடைக்கிறது.

OnePlus N6x was launched in India on Friday as the second addition to the tech firm's recently introduced N series.

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