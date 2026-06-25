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வணிகம்

எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்யுமா கூகுள் பிக்சல் 11 ப்ரோ? சிறப்புகள் என்னென்ன?

பயனர்களிடையே மிகுந்த எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்திய கூகுள் பிக்சல் 11 ப்ரோ ஸ்மார்ட்போன் சிறப்பம்சங்கள் குறித்து...

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கூகுள் பிக்சல் 11 ப்ரோ - படம் / நன்றி - கூகுள்

Updated On :25 ஜூன் 2026, 2:42 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

பயனர்களிடையே மிகுந்த எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்திய கூகுள் பிக்சல் 11 ப்ரோ ஸ்மார்ட்போன் சிறப்பம்சங்கள் குறித்த தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

வரும் ஆகஸ்ட் மாதம் கூகுள் பிக்சல் 11 ப்ரோ வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில், தற்போது வெளியாகியுள்ள சிறப்பம்சங்கள் மேலும் எதிர்பார்ப்பை அதிகரிக்கச்செய்துள்ளது.

கூகுள் பிக்சல் 11 ப்ரோ உடன் பிக்சல் 11 ப்ரோ எக்ஸ் எல், பிக்சல் 11 ப்ரோ ஃபோல்ட் ஆகியவையும் வெளியாகும் எனத் தெரிகிறது.

கூகுள் பிக்சல் 11 ப்ரோவில் மிகப்பெரிய அம்சமாக டென்சோர் ஜி6 புராசஸர் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

எதிர்பார்க்கப்படும் சிறப்பம்சங்கள்

  • கூகுள் பிக்சல் 11 ப்ரோ ஸ்மார்ட்போன் 6.3 அங்குல ஓ.எல்.இ.டி. திரை கொண்டது.

  • திரை சுமூகமாக இருக்கும் வகையில் 120Hz திறன் கொண்டது.

  • திரை பிரகாசமாக இருக்கும் வகையில் 2,450 nits திறன் உடையது.

  • 4,707mAh பேட்டரி திறன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

  • கூகுள் பிக்சல் 11 ப்ரோ எக்ஸ் எல் ஸ்மார்ட்போன் 5,000mAh பேட்டரி திறன் கொண்டதாக இருக்கும்.

  • 12GB மற்றும் 16GB உள்நினைவகம் (RAM) கொண்டதாக இருக்கும்.

  • இந்தியாவில் இதன் ஆரம்ப விலை ரூ. 75,000. நினைவக வேறுபாட்டைப் பொறுத்து அதிகபட்சமாக விலை ரூ. 95,000 வரை இருக்கும்.

Summary

Google pixel 11 pro smart phone features leak

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