The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexlive
Dinamani
முதல்வர் விஜய்யின் புதிய அலுவலகம்! ரூ. 5.5 கோடி டெண்டர்!குருத்வாராவுக்குள் பஞ்சாப் முன்னாள் துணை முதல்வருக்கு கத்திக்குத்து! அதிமுக ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்க மாட்டோம்! எஸ்.பி. வேலுமணி, நத்தம் விஸ்வநாதன் அறிவிப்பு!நாடாளுமன்றத்துக்கு வந்தே மாதரம் பாடத்தான் அமித் ஷா வந்தார்! பிரியங்கா காந்திமக்களவை தலைவரின் தேநீர் விருந்தில் மோடியுடன் கனிமொழி பங்கேற்பு! இந்தியா கூட்டணி புறக்கணிப்பு!கர்நாடகத்தில் முழு அடைப்புப் போராட்டம் வாபஸ்!நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடர் நிறைவு! இரு அவைகளிலும் 11 மசோதாக்கள் நிறைவேற்றம்!
/
வணிகம்

கூகுள் பிக்சல் 11, பிக்சல் 11 ப்ரோ இந்தியாவில் அறிமுகம்! சிறப்புகள் என்னென்ன?

கூகுள் நிறுவனத்தின் பிக்சல் 11, பிக்சல் 11 ப்ரோ, பிக்சல் 11 ப்ரோ எக்ஸ்.எல்., ஆகிய ஸ்மார்ட்போன்களின் விற்பனை தொடக்கம்...

News image

கூகுள் பிக்சல் 11 - படம் / நன்றி - கூகுள்

Updated On :13 ஆகஸ்ட் 2026, 5:09 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கூகுள் நிறுவனத்தின் பிக்சல் 11, பிக்சல் 11 ப்ரோ, பிக்சல் 11 ப்ரோ எக்ஸ்.எல்., ஆகிய ஸ்மார்ட்போன்களின் விற்பனை இந்தியாவில் அதிகாரப்பூர்வமாக தொடங்கியுள்ளது.

கூகுள் நிறுவனத்துக்கு சொந்தமான டென்சோர் ஜி6, மேம்படுத்தப்பட்ட கேமரா, ஆன்டிராய்ட் 17 மற்றும் பிரகாசமான திரை ஆகியவை இதன் சிறப்பம்சங்களாக பார்க்கப்படுகின்றன.

12GB உள்நினைவகம் + 256GB நினைவகம் உடைய கூகுள் பிக்சல் 11 ஆரம்ப விலை ரூ. 89,999

512GB நினைவகம் உடைய கூகுள் பிக்சல் 11 ஆரம்ப விலை ரூ. 1,04,999.

12GB உள்நினைவகம் + 256GB நினைவகம் உடைய கூகுள் பிக்சல் 11 ப்ரோ ஆரம்ப விலை ரூ. 1,19,999.

512GB நினைவகம் உடைய கூகுள் பிக்சல் 11 ப்ரோ ஆரம்ப விலை ரூ. 1,34,999.

12GB உள்நினைவகம் + 256GB நினைவகம் உடைய கூகுள் பிக்சல் 11 ப்ரோ எக்ஸ்.எல். ஆரம்ப விலை ரூ. 1,34,999

512GB நினைவகம் உடைய கூகுள் பிக்சல் 11 ப்ரோ எக்ஸ்.எல். ஆரம்ப விலை ரூ. 1,49,999.

இதில், ப்ரோ மாடல்களுக்கு ரூ. 10,000 கேஷ்பேக் சலுகையை கூகுள் அறிவித்துள்ளது. பழைய ஸ்மார்ட்போனை மாற்றிவிட்டு புதிய போன் எடுத்தால் ரூ. 9,000 சலுகை கிடைக்கும்.

இந்தியாவில் கூகுள் இந்தியா இணையதளப் பக்கம் மற்றும் ஃபிளிப்கார்ட் தளத்தில் கூகுள் பிக்சல் 11 வரிசை ஸ்மார்ட்போன்களை முன்பதிவு செய்து பெறலாம்.

சிறப்பம்சங்கள்

6.3 அங்குல அமோலிட் திரை

திரை சுமுகமாக இருக்கும் வகையில் 120Hz திறன் கொண்டது.

கூகுள் நிறுவனத்தின் புதிய ஆன்டிராய்டான டென்சோர் ஜி 6 உடையது.

4,985mAh பேட்டரி திறன். வயர்லெஸ் சார்ஜிங் அம்சம்.

48MP முதன்மை கேமரா, 13MP அல்ட்ரா வைட் கேமரா மற்றும் 10.8MP டெலி போட்டோ கேமரா உடையது.

Summary

Google Pixel 11, Pixel 11 Pro and Pro XL launched in India

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

பெரும் எதிர்பார்ப்புடன் வெளியாகும் கூகுள் 11 ஸ்மார்ட்போன்! சிறப்புகள் என்னென்ன?

பெரும் எதிர்பார்ப்புடன் வெளியாகும் கூகுள் 11 ஸ்மார்ட்போன்! சிறப்புகள் என்னென்ன?

ஆகஸ்ட்டில் வெளியாகும் ஸ்மார்ட்போன்கள்!

ஆகஸ்ட்டில் வெளியாகும் ஸ்மார்ட்போன்கள்!

இன்றைய செய்திகள் ஜூன் 25 - நேரலை

இன்றைய செய்திகள் ஜூன் 25 - நேரலை

எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்யுமா கூகுள் பிக்சல் 11 ப்ரோ? சிறப்புகள் என்னென்ன?

எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்யுமா கூகுள் பிக்சல் 11 ப்ரோ? சிறப்புகள் என்னென்ன?

விடியோக்கள்

கருணாநிதி,கண்ணதாசன் நட்பும் பிரிவும்| Kannadasan 100 | UN Kannan interview | Kaviyarasu|கண்ணதாசன் நூற்றாண்டு | EP -3

கருணாநிதி,கண்ணதாசன் நட்பும் பிரிவும்| Kannadasan 100 | UN Kannan interview | Kaviyarasu|கண்ணதாசன் நூற்றாண்டு | EP -3

இலங்கை டெஸ்ட் தொடர்: இந்திய அணியின் முன் இருக்கும் WTC சவால்! | Gambhir | IND vs SL |

இலங்கை டெஸ்ட் தொடர்: இந்திய அணியின் முன் இருக்கும் WTC சவால்! | Gambhir | IND vs SL |