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வணிகம்

வாட்ஸ்ஆப்பில் 'கெஸ்ட் மோட்'!... செயலி இல்லாதவர்களுடனும் இனி உரையாடலாம்!

வாட்ஸ்ஆப் செயலியை பயன்படுத்தாதவர்களுடனும் உரையாடும் வகையில் 'கெஸ்ட் மோட்' அறிமுகமாகவுள்ளது குறித்து...

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வாட்ஸ்ஆப் கெஸ்ட் மோட் - கோப்புப் படம்

Updated On :11 ஆகஸ்ட் 2026, 6:24 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

வாட்ஸ்ஆப் செயலியில் புதிதாக கெஸ்ட் மோட் என்ற அம்சம் அறிமுகமாகவுள்ளது. இது தொடர்பான சோதனை முயற்சியில் வாட்ஸ்ஆப் நிறுவனம் ஈடுபட்டு வருகிறது.

அமெரிக்காவைத் தலைமையிடமாகக் கொண்ட மெட்டா நிறுவனத்தின் கிளை நிறுவனமான வாட்ஸ்ஆப் உலகம் முழுவதும் பயனர்களைக் கொண்டுள்ளது. இந்தியாவில் மட்டும் 85 கோடிக்கும் அதிகமானோர் வாட்ஸ்ஆப் பயன்படுத்துகின்றனர்.

பயனர்களின் சேவையை அதிகரிக்கும் வகையில், அடிக்கடி புதிய அம்சங்களை அறிமுகப்படுத்திவரும் வாட்ஸ்ஆப் நிறுவனம், தற்போது கெஸ்ட் மோட் என்ற புதிய அம்சத்தை அறிமுகம் செய்யவுள்ளது.

அதாவது, இந்த அம்சத்தின் மூலம் வாட்ஸ்ஆப் செயலியை பயன்படுத்தாதவர்களுக்கு மூலம் குறுஞ்செய்தி அனுப்பி உரையாட முடியும். கெஸ்ட் மோட் அம்சத்தில் உள்ள கெஸ்ட் சாட் வசதியைப் பயன்படுத்தி சிறப்பு லிங்க் ஒன்றை உருவாக்க முடியும்.

அதனை எஸ்.எம்.எஸ்., மின்னஞ்சல் அல்லது வேறு செயலிகள் மூலம் வாட்ஸ்ஆப் பயன்படுத்தாதவருக்கு அனுப்பி, அந்த லிங்கை மறுமுனையில் இருப்பவர்கள் திறப்பதன் மூலம் உரையாடலைத் தொடங்க முடியும். ப்ரெளசர் மூலம் அந்த லிங்கில் இருந்து உடையாடலாம்.

ஆனால் இவ்வகை உரையாடலில் ஸ்டிக்கர், புகைப்படம், விடியோ மற்றும் கோப்புகள் என எதையும் அனுப்ப முடியாது. வாட்ஸ்ஆப்பில் செய்வதைப்போல குரல் அழைப்பு, விடியோ அழைப்பு, குரல் பதிவுகளை மேற்கொள்ள முடியாது.

தற்போதைக்கு வெறும் குறுஞ்செய்தி அனுப்பும் உரையாடலை மட்டுமே இதில் மேற்கொள்ள முடியும் என வாட்ஸ்ஆப் தெரிவித்துள்ளது.

Summary

WhatsApp is rolling out guest chats on Android and iOS we message people who don’t have the app

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