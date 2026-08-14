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வணிகம்

ஜியோ கிரெடிட்டில் 49.9% பங்குகளை வாங்கும் பாங்க் ஆஃப் அமெரிக்கா: ரூ.18,268 கோடி மதிப்பீடு

ஜியோ ஃபைனான்ஷியல் சா்வீசஸ் நிறுவனத்தின் கடன் வழங்கும் பிரிவான ஜியோ கிரெடிட் நிறுவனத்தில் 49.9 சதவீத பங்குகளை அமெரிக்காவைச் சோ்ந்த ‘பாங்க் ஆஃப் அமெரிக்கா’ ரூ. 18,268 கோடி மதிப்பீட்டில் வாங்கவுள்ளது.

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Updated On :14 ஆகஸ்ட் 2026, 2:08 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஜியோ ஃபைனான்ஷியல் சா்வீசஸ் நிறுவனத்தின் கடன் வழங்கும் பிரிவான ஜியோ கிரெடிட் நிறுவனத்தில் 49.9 சதவீத பங்குகளை அமெரிக்காவைச் சோ்ந்த ‘பாங்க் ஆஃப் அமெரிக்கா’ ரூ. 18,268 கோடி மதிப்பீட்டில் வாங்கவுள்ளது.

ஜியோ கிரெடிட் தொடங்கப்பட்ட 2 ஆண்டுகளிலேயே, இந்நிறுவனத்தால் நிா்வகிக்கப்படும் ஒட்டுமொத்த சொத்து மதிப்பு ரூ.30,667 கோடியை எட்டி, நாட்டின் வேகமாக வளரும் வங்கிசாரா நிதி நிறுவனங்களில் ஒன்றாக உருவெடுத்துள்ளது.

பிளாக்ராக் பரஸ்பர நிதி, அலையன்ஸ் காப்பீடு ஆகிய பன்னாட்டு நிறுவனங்களுடன் ஜியோ ஃபைனான்ஷியல் சா்வீசஸ் ஏற்கெனவே கூட்டணி அமைத்துள்ள நிலையில், இது அந்நிறுவனத்தின் மூன்றாவது பெரிய உலகளாவிய கூட்டணியாகும்.

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