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வணிகம்

ஃபியூச்சர்ஸ் ஒப்பந்தத்தில் தங்கம் விலை சரிவு!

தேவை குறைந்ததையடுத்து, தங்கத்தின் ஃபியூச்சர்ஸ் ஒப்பந்த விலையானது 10 கிராமுக்கு ரூ. 409 குறைந்து ரூ. 1,53,057 ஆக சரிந்தது.

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கோப்புப் படம்

Updated On :14 வினாடிகள் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

புதுதில்லி: ஃபியூச்சர்ஸ் சந்தையில், தேவை குறைந்ததையடுத்து, இன்றைய வர்த்தகத்தில், தங்கத்தின் ஃபியூச்சர்ஸ் ஒப்பந்த விலையானது 10 கிராமுக்கு ரூ. 409 குறைந்து ரூ. 1,53,057 ஆக சரிந்தது.

மல்டி கமாடிட்டி எக்ஸ்சேஞ்சில், அக்டோபர் மாத விநியோகத்திற்கான ஃபியூச்சர்ஸ் ஒப்பந்தங்கள், 10 கிராமுக்கு ரூ. 409 குறைந்து ரூ. 1,53,057 ஆக வர்த்தகமானது.

சந்தையில் தேவை குறைவே, இந்த விலை சரிவுக்குக் காரணம் என்றனர் சந்தை ஆய்வாளர்கள்.

சர்வதேச அளவில், நியூயார்க்கில், தங்கத்தின் ஃபியூச்சர்ஸ் ஒப்பந்த விலை 0.06 சதவீதம் குறைந்து அவுன்ஸ் ஒன்றுக்கு 4,347.69 டாலராக உள்ளது.

Summary

Gold prices on Friday dropped Rs 409 to Rs 1,53,057 per 10 grams in futures trade.

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