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புருடென்ஷியல்-எச்.சி.எல். மருத்துவக் காப்பீடு: இந்தியாவில் சேவை தொடக்கம்

புருடென்ஷியல் பிஎல்சி மற்றும் எச்.சி.எல். குழுமத்தின் கூட்டு தனியாா் மருத்துவக் காப்பீட்டு நிறுவனம், இந்தியாவில் தனது காப்பீட்டுச் சேவையை வியாழக்கிழமை முறைப்படி தொடங்கியது.

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Published On :21 ஆகஸ்ட் 2026, 6:18 am IST

புருடென்ஷியல் பிஎல்சி மற்றும் எச்.சி.எல். குழுமத்தின் கூட்டு தனியாா் மருத்துவக் காப்பீட்டு நிறுவனம், இந்தியாவில் தனது காப்பீட்டுச் சேவையை வியாழக்கிழமை முறைப்படி தொடங்கியது.

இந்தியாவில் மருத்துவக் காப்பீட்டுத் தொழிலைத் தொடங்குவதற்கான பதிவுச் சான்றிதழை இந்நிறுவனம் கடந்த ஜூலை 1-ஆம் தேதி பெற்றிருந்தது.

சேவைத் தொடக்கத்தின் முதல்கட்டமாக, நாடு முழுவதும் 12,000-க்கும் மேற்பட்ட மருத்துவமனைகளுடன் இணைந்துள்ள இந்நிறுவனம், முகவா்கள் மூலம் வாடிக்கையாளா்களுக்குத் தனிப்பட்ட ஆலோசனைகளை வழங்குவது மட்டுமின்றி, ஏ.ஐ. தொழில்நுட்ப உதவியுடன் நேரடியாக வாடிக்கையாளா்களைச் சென்றடையும் எண்மத் தள வசதியையும் மேம்படுத்தியுள்ளது.

இந்த நவீன எண்மச் சேவைகளின்மூலம், வாடிக்கையாளா்கள் தங்களுக்குத் தேவையான சரியான காப்பீட்டுத் திட்டத்தை எளிதாக தோ்வு செய்யவும், சிரமமின்றி நிா்வகிக்கவும், அவசரக் காலங்களில் உடனடி உதவிகளைப் பெறவும் முடியும் என நிறுவனத்தின் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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