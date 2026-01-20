ஒபராய் ரியல்டி நிகர லாபம் ரூ.623 கோடியாக உயர்வு!

புதுதில்லி: ஒபராய் ரியல்டி நிறுவனம், 3வது காலாண்டில், தனது ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் அதிகரித்து ரூ.622.64 கோடியாக இருப்பதாக நேற்று தெரிவித்துள்ளது.
கடந்த ஆண்டு இதே காலகட்டத்தில் அதன் நிகர லாபம் ரூ.618.38 கோடியாக இருந்தது.
நிதியாண்டின் 3வது காலாண்டில் நிறுவனத்தின் மொத்த வருமானம் ரூ.1,561.74 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது. கடந்த வருடம் இதுவே ரூ.1,460.27 கோடியாக இருந்தது.
நிறுவனமானது நடப்பு நிதியாண்டின் (2025-26) 3வது இடைக்கால ஈவுத்தொகையாக பங்குக்கு ஒன்றுக்கு ரூ.2 என அறிவித்துள்ளது.
