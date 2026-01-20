வணிகம்

ஒபராய் ரியல்டி நிகர லாபம் ரூ.623 கோடியாக உயர்வு!

ஒபராய் ரியல்டி நிறுவனம், தனது ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் அதிகரித்து ரூ.622.64 கோடியாக இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளது.
புதுதில்லி: ஒபராய் ரியல்டி நிறுவனம், 3வது காலாண்டில், தனது ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் அதிகரித்து ரூ.622.64 கோடியாக இருப்பதாக நேற்று தெரிவித்துள்ளது.

கடந்த ஆண்டு இதே காலகட்டத்தில் அதன் நிகர லாபம் ரூ.618.38 கோடியாக இருந்தது.

நிதியாண்டின் 3வது காலாண்டில் நிறுவனத்தின் மொத்த வருமானம் ரூ.1,561.74 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது. கடந்த வருடம் இதுவே ரூ.1,460.27 கோடியாக இருந்தது.

நிறுவனமானது நடப்பு நிதியாண்டின் (2025-26) 3வது இடைக்கால ஈவுத்தொகையாக பங்குக்கு ஒன்றுக்கு ரூ.2 என அறிவித்துள்ளது.

Summary

Oberoi Realty reported a marginal increase in consolidated net profit at Rs 622.64 crore for the quarter ended December.

நிகர லாபம்

