பந்தன் வங்கி சேமிப்புக் கணக்கு இருப்பு தொகை குறைப்பு!
பந்தன் வங்கி, தனது மாதாந்திர இருப்புத் தொகையை ரூ.5,000லிருந்து ரூ.2,000ஆக குறைக்கவுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது.
கொல்கத்தா: தனியார் வங்கியான பந்தன் வங்கி, சேமிப்புக் கணக்குகளுக்கான மாதாந்திர சராசரி இருப்புத் தொகையை (மினிமம் பேலன்ஸ்) ரூ.5,000லிருந்து ரூ.2,000ஆக குறைக்கவுள்ளதாக இன்று தெரிவித்துள்ளது.
இந்த மாற்றம் பிப்ரவரி 1 முதல் நடைமுறைக்கு வரும் என்றது வங்கி. நிதி உள்ளடக்கம் மற்றும் வாடிக்கையாளர் மையப்படுத்தல் ஆகிய தொலைநோக்குப் பார்வைக்கு ஏற்பவே மாதாந்திர இருப்புத் தொகை குறைக்கப்பட்டதாக வங்கி தெரிவித்துள்ளது.
இந்த நடவடிக்கையால், நகர்ப்புற மற்றும் கிராமப்புறங்களில் வசிப்பவர்கள் எளிதில் பயன் பெறுவர்.
