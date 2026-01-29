வணிகம்

தங்கம், வெள்ளி விலையை விடுங்க.. இதுதான் முக்கியம்! கவனியுங்கள்!!

தங்கம், வெள்ளி விலையை விட இதுதான் முக்கியம், கச்சா எண்ணெய் விலை நிலவரம்
தங்கம், வெள்ளி விலை
தங்கம், வெள்ளி விலை
Updated on
1 min read

தங்கம், வெள்ளி விலைகள் உயர்ந்துகொண்டுதான் இருக்கின்றன. எப்போதாவது வாங்கப்போகும் தங்கம், வெள்ளி விலையை விட, மக்களுக்கு மிக முக்கியமானது கச்சா எண்ணெய் விலை நிலவரம்தான்.

ஈரான் மீது அமெரிக்கா போர் தொடுக்கலாம் என்ற அச்சம் நிலவும் நிலையில், சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை நாள்தோறும் உயர்ந்து வருகிறது.

ஈரானிலிருந்து கச்சா எண்ணெய் விநியோகம் பாதிக்கப்படலாம் என்ற அச்சத்தினால், தொடர்ந்து மூன்றாவது நாளாக வியாழக்கிழமையும் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வை சந்தித்துள்ளது.

இன்று காலை நிலவரப்படி, கச்சா எண்ணெய் விலை 50 சென்டுகள் அல்லது 0.73 சதவிகிதம் உயர்ந்து ஒரு பீப்பாய் 68.9 டாலர்களாக இருந்தது, ஆனால் அமெரிக்க மேற்கு டெக்சாஸ் இடைநிலை கச்சா எண்ணெய் விலை 58 சென்டுகள் அல்லது 0.92 சதவிகிதம் உயர்ந்து ஒரு பீப்பாய் 63.79 டாலர்களாக உயர்ந்தது.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

crude oil
crude oil prices

Related Stories

No stories found.