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வணிகம்

மின்னல் வேகம்.. 2026 டுகாட்டி மல்டிஸ்டிரடா V4 அறிமுகம்! விலை எத்தனை லட்சம்?

மின்னல் வேகத்தில் பறக்கும் 2026 டுகாட்டி மல்டிஸ்டிரடா V4 இந்தியாவில் அறிமுகமாகியிருக்கிறது.

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டுகாட்டி மல்டிஸ்டிரடா V4 - file photo

Updated On :2 ஜூலை 2026, 3:09 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

முன்னணி கார்களைவிடவும் அதிக விலையில் விற்பனையாகிவிடும் டுகாட்டி வகை இருசக்கர வாகனங்களின் வரிசையில் தற்போது மல்டிஸ்டிரடா வி4 வாகனம் இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

மோட்டார் சைக்கிள்களில் சாகசப் பயணம் மேற்கொள்ள விரும்புவோருக்கான சிறந்த அற்புதமான தெரிவாக இது இருக்கும். முந்தைய மாடலை விட மிக நுட்பமான அதே வேளையில் குறிப்பிடத்தக்க பல மேம்படுத்தப்பட்ட தொழில்நுட்பங்களுடன் வந்துள்ளது.

புதிய மல்டி V4 வாகனம், டுகாட்டியின் புதிய வெஹிக்கிள் அப்சர்வர் (DVO) அல்காரிதத்தைப் பெறுகிறது. இது விர்ச்சுவல் சென்சார் உள்ளீடுகளைப் பயன்படுத்தி பைக்கின் நிலை மற்றும் சுமையை மிகவும் துல்லியமாகக் கணித்து, கார்னரிங் ஏபிஎஸ் மற்றும் சக்கரங்களைக் கட்டுப்படுத்தும் (வீலி கண்ட்ரோலின்) செயல்திறனை மேம்படுத்துகிறது.

ஏற்கனவே உள்ள அடாப்டிவ் க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் மற்றும் பிளைண்ட் ஸ்பாட் டிடெக்ஷனுடன் கூடுதலாக, இது ஃபார்வர்ட் கொலிஷன் வார்னிங்கையும் பெறுகிறது. ஆட்டோமேட்டிக் லோவரிங் டிவைஸும் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது; இது மணிக்கு 10 கி.மீ வேகத்திற்குக் கீழே செல்லும்போதும் எளிதாகப் பிடிப்பதற்காக பைக்கை சற்று தாழ்த்தவும் வேகம் அதிகரிக்கும்போது தானாகவே உயர்த்தவும் உதவுகிறது.

மல்டிஸ்ட்ராடா V4 பைக், ஸ்டாண்டர்ட் V4-ஐ விட கணிசமாக அதிகமாக, இரு முனைகளிலும் 200 மிமீ சஸ்பென்ஷன் பயணத்தையும் வழங்குகிறது.

இருப்பினும், செமி-ஆக்டிவ் மார்சோச்சி ஸ்கைஹூக் சஸ்பென்ஷன் EVO, மேம்பட்ட பயணத் தரத்திற்காக தற்போது, புதுப்பிக்கப்பட்ட மென்பொருளைக் கொண்டுள்ளது. சாலையின் நிலைமை, வாகனத்தை ஓட்டும் பாணியின் அடிப்படையில் டாம்பிங் சிறப்பாக மாற்றியமைக்கப்படும்.

இதுவரை, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஓட்டும் முறையிலிருந்து மாற்றுவதற்கு மாறாக, தானாகவே சஸ்பென்ஷன் அமைப்புகளை இப்போது சரிசெய்ய முடியும். பெரிய 280மிமீ பின்புற டிஸ்க்குடன் பிரேக்கிங்கும் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது, அதே நேரத்தில் எலக்ட்ரானிக் கம்பைன்ட் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் (ECU) இரு திசைகளிலும் செயல்படும் வகையில் திருத்தப்பட்டுள்ளது; இது முன்புற பிரேக் மட்டும் பயன்படுத்தப்படும்போது தானாகவே பின்புற பிரேக்கையும், பின்புற பிரேக் பயன்படுத்தப்படும்போது முன்புற பிரேக்கையும் செயல்படுத்தும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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