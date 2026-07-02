இந்தியாவின் முதல் ‘ஏா் சஸ்பென்ஷன்’ லாரிகள்

ஹிந்துஜா குழுமத்தைச் சோ்ந்த இந்தியாவின் முன்னணி வணிக வாகனத் தயாரிப்பு நிறுவனமான அசோக் லேலண்ட், நாட்டின் முதல் ‘ஏா் சஸ்பென்ஷன்’ வசதி கொண்ட 3 புதிய லாரிகளை புதன்கிழமை அறிமுகப்படுத்தியது.
இத்துறையில் தனது முன்னோடி நிலையை உறுதிப்படுத்தும் வகையில், சிறந்த மைலேஜ் (எரிபொருள் சிக்கனம்) கிடைப்பதற்காகவும், அனைத்து வகையான சாலைகளிலும் லாரி சீராகச் செல்வதற்காகவும் பல புதிய நவீன தொழில்நுட்பங்கள் அடிப்படையாகவே சோ்க்கப்பட்டுள்ளன.
இதில் முக்கியத்துவமான ‘ஏா் சஸ்பென்ஷன்’ தொழில்நுட்பம் மூலம், லாரியில் வழக்கத்தைவிட அதிகபட்சமாக 4 டன் வரையிலான கூடுதல் சுமை ஏற்றிக் கொள்ள முடியும். இதன்மூலம், வாடிக்கையாளா்கள் அதிக வருவாய் ஈட்ட இயலும்.
லாரிகளில் முழுமையாக சுமை ஏற்றப்பட்டிருக்கும் போதும், வாகனம் பாதுகாப்பாகவும் நிலையாகவும் செல்வதற்கு இத்தாழில்நுட்பம் பெரிதும் உதவும். மேலும், பயணத்தின்போது ஏற்படும் தேவையற்ற அதிா்வுகளையும் இது பெருமளவு குறைக்கும்.
குறிப்பாக, குண்டும் குழியுமான கரடுமுரடான சாலைகளில் லாரியை ஓட்டும்போது ஓட்டுநருக்கு உடல் அலுப்பு ஏற்படாத வகையிலும், டயா்கள் அதிக நாள்கள் உழைக்கும் வகையிலும் இது உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் பின்பக்க சஸ்பென்ஷன் அமைப்புக்கு அடிக்கடி‘கிரீஸ்’ சோ்க்க வேண்டியதில்லை என்பதால், பராமரிப்புச் செலவுகளும் கணிசமாகக் குறைகின்றன.
வாடிக்கையாளா்களின் பல்வேறு பயன்பாட்டுத் தேவைகளைப் பூா்த்தி செய்யும் வகையில், இந்த லாரிகள் 2 வகையான மாடல்களிலும், பல்வேறு எடை தாங்கும் அளவுகளிலும் விற்பனைக்கு வந்துள்ளன.
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