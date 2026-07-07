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வணிகம்

அதிக எதிர்பார்ப்புகளுடன் வெளியாகும் நத்திங் 4பி!

புதிய வகை ஸ்மார்ட்போன் மாடல்களில் அசத்தலான அம்சங்களுடன் இன்று வெளியாகின்றது நத்திங் 4பி.

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நத்திங் 4பி

Updated On :7 ஜூலை 2026, 3:58 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

புதிய வகை ஸ்மார்ட்போன் மாடல்களில் அசத்தலான அம்சங்களுடன் இன்று வெளியாகின்றது நத்திங் 4பி.

சிறப்பம்சங்கள் என்ன?

செயல்திறன்: நத்திங் 4பி ஸ்மார்ட்போன் குவால்காம் ஸ்னாப்டிராகன் 6 ஜென் 4 இயங்குதளத்துடன் 128 ஜிபி சேமிப்புத் திறனுடன் 8 ஜிபி ரேம் வசதியுடன் வெளியாகின்றது.

திரை: 120Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் கூடிய 6.77-அங்குல FHD+ AMOLED திரையைக் கொண்டுள்ளது.

வடிவமைப்பு: நத்திங் ஸ்மார்ட்போன்களின் வழக்கமான டிரான்ஸ்பரன்ட் டிசைன் அம்சங்களுடன், பின்புறத்தில் தனி லைட்டிங் வசதியுடன் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

கேமரா: பின்பக்க கேமரா OIS உடன் 50 மற்றும் 8 மெகாபிக்ஸல்களும், முன்பக்க கேமரா 16 மெகாபிக்ஸல் உடனும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

பேட்டரி: 33W அதிவேக சார்ஜிங் திறன் கொண்ட 6,000mAh பேட்டரி அமைந்துள்ளது.

மென்பொருள்: ஆண்ட்ராய்ட் 16 -ன் கீழ் இயங்கும் நத்திங் ஓஎஸ் 4.1 -ன் மென்பொருள் இதில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

விலை: நத்திங் 4பி மாடலின் இரு வேரியண்ட்களில் வெளியாகும் என்று கூறப்படும் நிலையில், 8GB + 128GB வேரியண்ட் ₹25,000 முதல் ₹30,000 வரை விற்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.

நத்திங் 4பி ஆர்சிபி வேரியண்ட்

நத்திங் 4பி ஆர்சிபி வேரியண்ட்

சாதாரன வேரியண்ட் நீல நிறத்திலும், ஸ்பெஷல் வேரியண்ட்டாக பெங்களூரின் ஆர்சிபி ஐபிஎல் அணியைக் கொண்டாடும் விதமாக சிவப்பு நிறத்திலும் ஒரு மாடல் வெளியாகும் என்றும், பெங்களூரில் உள்ள நத்திங் ஸ்டோர்களில் மட்டுமே அது கிடைக்கும் என்றும் அந்நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

இன்று மதியம் 3.30-க்கு சாதாரண மாடலும், 4 மணிக்கு பெங்களுரு ஸ்பெஷல் மாடலும் வெளியாகின்றன.

Summary

Nothing 4b launching with high expectations!

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