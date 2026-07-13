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வணிகம்

ஜூன் காலாண்டில் ஊழியர் எண்ணிக்கையை 3,292 ஆக குறைத்த ஹெச்.சி.எல். டெக்!

ஹெச்.சி.எல். டெக்னாலஜிஸ், ஜூன் காலாண்டில் தனது ஊழியர் எண்ணிக்கையில் 3,292 பேர் குறைந்துள்ளதாக இன்று அறிவித்தது.

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ஹெச்சிஎல் டெக்

Updated On :13 ஜூலை 2026, 10:55 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

புதுதில்லி: ஹெச்.சி.எல். டெக்னாலஜிஸ், ஜூன் காலாண்டில் தனது ஊழியர் எண்ணிக்கையில் 3,292 பேர் குறைந்துள்ளதாக இன்று அறிவித்தது.

கடந்த காலாண்டிலிருந்த 2,27,181 என்ற எண்ணிக்கையிலிருந்த ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை நடப்பு நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில் இது 2,23,889 ஆக குறைந்தது.

சமீபத்தில் முடிவடைந்த காலாண்டிற்கான ஊழியர் வெளியேற்ற விகிதம், கடந்த 12 மாதங்களின் அடிப்படையில் 12.7% இருந்தது. இதுவே மார்ச் 2026ல் 12.5 சதவீதமாகவும், ஜூன் 2025 முடிவடைந்த காலாண்டில் 12.8 சதவீதமாகவும் இருந்தது.

மார்ச் காலாண்டில் 2,27,181 ஆக இருந்த ஊழியர் எண்ணிக்கை, ஜூன் 2026 நிலவரப்படி 2,23,889 ஆக குறைந்துள்ளது. கடந்த ஆண்டில் ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை 2,23,151 ஆக இருந்தது.

தனி ஒரு நபர் ஊழியருக்கான வருவாய் அதிகரித்து 65,500 டாலராக இருப்பதாக ஹெச்.சி.எல். நிறுவனத்தின் தலைமை மக்கள் அதிகாரியான ராம் சுந்தரராஜன் தெரிவித்தார்.

பொதுவாக வணிகம் மந்தமாக இருக்கும் எனக் கருதப்படும் முதல் காலாண்டில், நிறுவனம் 1,056 புதிய பணியாளர்களை பணியில் ஹெச்.சி.எல். டெக் இணைத்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

HCL Technologies on Monday reported a drop of 3,292 employees in its workforce tally for the June quarter.

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