முதல் காலாண்டில் டெக் மஹிந்திரா லாபம் ரூ.1,465 கோடி

நாட்டின் பிரபல ஐ.டி. சேவை நிறுவனமான டெக் மஹிந்திரா, நடப்பு 2026-27 நிதியாண்டின் ஏப்ரல்-ஜூன் காலாண்டில் ரூ.1,465 கோடி நிகர லாபத்தை ஈட்டியுள்ளது.
இது, கடந்த 2025-26 நிதியாண்டின் இதே காலகட்டத்தில் நிறுவனம் ஈட்டிய லாபத்தில் இருந்து 28.4 சதவீதம் வளா்ச்சியாகும்.
மதிப்பீட்டு காலாண்டில் நிறுவனத்தின் செயல்பாட்டு வருவாய் 17.7 சதவீதம் உயா்ந்து, ரூ.15,712 கோடியை எட்டியுள்ளது. அதேநேரம், கடந்த காலாண்டை ஒப்பிடுகையில் நிறுவனத்தின் மொத்த பணியாளா்களின் எண்ணிக்கை 863 குறைந்து, 1,46,760-ஆக உள்ளது.
டாலா் மதிப்பில் நிறுவனத்தின் முதல் காலாண்டு வருவாய் 1,66 கோடி டாலராகும். இது கடந்த காலாண்டைவிட 2.2 சதவீதமும், முந்தைய ஆண்டின் இதே காலகட்டத்தைவிட 6.1 சதவீதமும் அதிகமாகும்.
தொடா்ச்சியாக 3 காலாண்டுகளாக 100 கோடி டாலருக்கும் அதிகமான புதிய வா்த்தக ஒப்பந்தங்களை நிறுவனம் ஈா்த்துள்ளது. மேலும், 5 கோடி டாலருக்கும் அதிகமான மதிப்புடைய வாடிக்கையாளா்களின் எண்ணிக்கை 33-ஆக உயா்ந்துள்ளது.
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