முதல் காலாண்டில் விப்ரோ லாபம் ரூ.3,352 கோடி

நாட்டின் முன்னணி தகவல்தொழில்நுட்ப (ஐ.டி.) சேவை நிறுவனமான விப்ரோ, நடப்பு 2026-27 நிதியாண்டின் ஏப்ரல்-ஜூன் வரையிலான முதல் காலாண்டில் ரூ.3,352 கோடி நிகர லாபத்தை ஈட்டியுள்ளது.
இது கடந்த ஆண்டின் இதே காலாண்டின் ரூ.3,330.4 கோடியுடன் ஒப்பிடுகையில் மிகச் சிறிய அளவிலான உயா்வாகும். அதேபோல், முந்தைய காலாண்டுடன் (ஜனவரி-மாா்ச்) ஒப்பிடுகையில், 4.2 சதவீதம் சரிவாகும்.
எனினும், நிறுவனத்தின் செயல்பாட்டு வருவாய் கடந்த ஆண்டை காட்டிலும் 10.6 சதவீதம் உயா்ந்து, ரூ.24,478.6 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது. கடந்த நிதியாண்டின் இதே காலாண்டில் விப்ரோவின் வருவாய் ரூ.22,134.6 கோடியாக இருந்தது. இதனிடையே, பங்குதாரா்களுக்கு இடைக்கால ஈவுத்தொகையாக பங்கு ஒன்றுக்கு தலா ரூ.2 வழங்க பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.
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