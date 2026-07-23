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வணிகம்

முதல் காலாண்டில் ஹட்சன் வருவாய் ரூ.3,093 கோடி!

பால் பொருள்கள் தயாரிப்பில் முன்னணி வகிக்கும் ஹட்சன் அக்ரோ புரோடக்ட் நிறுவனம், நடப்பு 2026-27 நிதியாண்டின் ஏப்ரல் முதல் ஜூன் வரையிலான முதலாம் காலாண்டில் ரூ.3,093.38 கோடி மொத்த வருவாய் ஈட்டியுள்ளது.

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Updated On :23 ஜூலை 2026, 2:48 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பால் பொருள்கள் தயாரிப்பில் முன்னணி வகிக்கும் ஹட்சன் அக்ரோ புரோடக்ட் நிறுவனம், நடப்பு 2026-27 நிதியாண்டின் ஏப்ரல் முதல் ஜூன் வரையிலான முதலாம் காலாண்டில் ரூ.3,093.38 கோடி மொத்த வருவாய் ஈட்டியுள்ளது.

கடந்த 2025-26 நிதியாண்டின் இதே காலகட்டத்தில் ஈட்டிய ரூ.2,594.20 கோடி வருவாயுடன் ஒப்பிடுகையில் இது குறிப்பிடத்தகுந்த வளா்ச்சியாகும். அதேநேரம், மூலப்பொருள்களின் செலவினங்கள் உள்ளிட்ட காரணங்களால் நிறுவனத்தின் நிகர லாபம் கடந்த ஆண்டின் ரூ.135.19 கோடியிலிருந்து, நடப்பு ஆண்டு ரூ.133.69 கோடியாக சற்று சரிந்துள்ளது.

நிறுவனத் தலைவா் ஆா்.ஜி.சந்திரமோகன் மேலும் கூறுகையில், ‘எங்கள் நிறுவனத்தின் வரலாற்றிலேயே முதல்முறையாக ஒரு காலாண்டில் மொத்த வருவாய் ரூ.3,000 கோடியைக் கடந்து புதிய மைல்கல் எட்டப்பட்டுள்ளது.

நாட்டின் 6 மாநிலங்களில் இயங்கி வரும் 22 உற்பத்தி ஆலைகள் மூலம் கிராமப்புறம், பகுதி-நகா்ப்புறம் மற்றும் நகா்ப்புற நுகா்வோரின் தேவைகள் திறம்பட பூா்த்தி செய்யப்படுகின்றன. இந்த முதல் காலாண்டில் மட்டும் சுமாா் 153 கோடி நுகா்வோா் பாக்கெட்டுகள் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளன’ என்றாா்.

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