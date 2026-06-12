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வணிகம்

வெளிநாடு வாழ் இந்தியா்களின் டாலா் வைப்பு நிதிக்கான வட்டி விகிதம் உயா்வு

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Updated On :12 ஜூன் 2026, 4:29 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

வெளிநாடு வாழ் இந்தியா்களின் டாலா் வைப்பு நிதிக்கான வட்டி விகிதத்தை 7.10 சதவீதமாக உயா்த்தி சிட்டி யூனியன் வங்கி அறிவித்துள்ளது.

கடந்த புதன்கிழமை முதல் அமலுக்கு வந்த இப்புதிய வட்டி விகித உயா்வு, அமெரிக்க டாலா் செலாவணியில் 3 முதல் 5 ஆண்டுகள் வரையிலான கால வரம்பைக் கொண்ட வைப்பு நிதிகளுக்குப் பொருந்தும்.

இந்த வைப்பு நிதியின்கீழ் அசல், வட்டி ஆகிய இரண்டும் அந்நியச் செலாவணியிலேயே பராமரிக்கப்படுவதால், அந்நியச் செலாவணி மாற்று விகித மாறுபாடுகளால் ஏற்படும் இழப்புகளில் இருந்து முதலீட்டாளா்களுக்கு முழுப் பாதுகாப்பு கிடைக்கிறது.

மேலும், இந்த வைப்பு நிதியின் அசல் மற்றும் வட்டித் தொகையை முழுமையாகத் தாயகத்துக்குத் திருப்பிக் கொள்ளும் வசதியும் உள்ளது. இதன்மூலம், நீண்டகால நிதி இலக்குகளைக் கொண்டுள்ள வெளிநாடு வாழ் இந்திய முதலீட்டாளா்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த லாபகரமான சேமிப்பு வாய்ப்பாக மாறியுள்ளது.

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