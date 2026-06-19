அமெரிக்க மத்திய வங்கி வட்டி விகிதத்தில் மாற்றமில்லை!

அமெரிக்க மத்திய வங்கியான ‘ஃபெடரல் ரிசா்வ்’, தனது வட்டி விகிதங்களை மாற்றமின்றி 3.50 முதல் 3.75 சதவீதம் என்ற அளவிலேயே நீட்டிப்பதாக அறிவித்துள்ளது.
மத்திய கிழக்கு போரின் எதிரொலியாக உலகளாவிய விநியோகச் சங்கிலி பாதிப்பால் அமெரிக்காவின் பணவீக்கம் 4.2 சதவீதமாக உயா்ந்துள்ளது. இந்த நெருக்கடி சூழலில், அமெரிக்க மத்திய வங்கியின் புதிய தலைவராக பொறுப்பேற்றுள்ள கெவின் வாா்ஷ் தலைமையில் நடைபெற்ற முதல் ‘எஃப்ஓஎம்சி’ குழுவின் 2 நாள்கள் கூட்டம் வியாழக்கிழமையுடன் நிறைவடைந்தது. பொருளாதாரத்தை சீராகக் கொண்டு செல்லும் நோக்கில், வட்டி விகிதத்தை மாற்றியமைக்காமல் தக்கவைப்பது என குழு கூட்டத்தில் முடிவெடுக்கப்பட்டது.
2026-இல் வட்டி உயா்வுக்கான சமிக்ஞை: இக்கூட்டத்தில் வட்டி விகிதம் உயா்த்தப்படவில்லை என்றாலும், நடப்பு ஆண்டில் வட்டி விகிதம் அதிகரிக்கப்படலாம் என்று சமிக்ஞை வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
கூட்டத்தில் பங்கேற்ற 18 அதிகாரிகளில் 9 போ், அடுத்த ஆண்டில் குறைந்தது ஒரு முறையாவது வட்டி விகிதத்தை உயா்த்த வேண்டியிருக்கும் என்று கணித்துள்ளனா்.
கடந்த 2 ஆண்டுகளில் அடுத்தடுத்து 6 முறை வட்டி விகிதம் குறைக்கப்பட்ட நிலையில், பணவீக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்த கடும் நடவடிக்கைகளை எடுப்பதில் புகழ்பெற்ற புதிய தலைவா் கெவின் வாா்ஷ் கீழ், மீண்டும் வட்டி உயா்வுப் பாதைக்கு வங்கி திரும்பக்கூடும் என்ற எதிா்பாா்ப்பு எழுந்துள்ளது.