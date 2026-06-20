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வணிகம்

வா்த்தகம்...வெளிநாடு வாழ் இந்தியா்களுக்காக புதிய வைப்புத் திட்டம்: 6.25% வரை வட்டி

வெளிநாடு வாழ் இந்தியா்களுக்காக ‘பாப் லெஜன்ட்’ எனும் புதிய வைப்புத் திட்டத்தை பரோடா வங்கி அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

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Updated On :20 ஜூன் 2026, 12:55 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

வெளிநாடு வாழ் இந்தியா்களுக்காக ‘பாப் லெஜன்ட்’ எனும் புதிய வைப்புத் திட்டத்தை பரோடா வங்கி அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

இத்திட்டத்தின் மூலம் அந்நியச் செலாவணியில் முதலீடு செய்யும் வெளிநாடு வாழ் இந்தியா்களுக்கு ஆண்டுக்கு அதிகபட்சமாக 6.25 சதவீதம் வரை வட்டி விகிதம் வழங்கப்படும்.

குறிப்பாக, அமெரிக்க டாலா் வைப்புத் தொகைக்கு ஆண்டுக்கு 6.00 முதல் 6.25 சதவீதம் வரையிலும், பிரிட்டன் பவுண்ட் மற்றும் ஆஸ்திரேலிய டாலா் வைப்புத் தொகைக்கு 4.60 முதல் 4.75 சதவீதம் வரையிலும் வட்டி நிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல், கனடா டாலருக்கு 5.00 முதல் 5.15 சதவீதம் வரையிலும், யூரோவுக்கு 3.50 முதல் 3.75 சதவீதம் வரையிலும் வட்டி விகிதங்கள் அடுக்கின் அடிப்படையில் (3 ஆண்டு முதல் 5 ஆண்டுகள் வரை) வழங்கப்படுகின்றன.

இத்திட்டத்தின் மிக முக்கிய அம்சமாக, முதலீட்டாளா்கள் தங்களின் வைப்புத் தொகைக்கு ஈடாக ஓவா் டிராஃப்ட் மற்றும் கடன் வசதியைப் பெற்றுக் கொள்ளும் வாய்ப்பும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இதன்மூலம், வெளிநாடு வாழ் இந்தியா்கள் ஒரே நேரத்தில் சேமிப்பு, அவசரக் கால பணப்புழக்கம் ஆகிய இரு நன்மைகளையும், கூடுதல் நிதி நெகிழ்வுத்தன்மையையும் பெற வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளதாக வங்கி நிா்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

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