7.40% வரை வட்டியுடன் புதிய வைப்புத் திட்டம்

நாட்டின் முன்னனி பொதுத் துறை வங்கிகளில் ஒன்றான பரோடா வங்கி, ‘பாப் கோல்டன் கோல் டெபாசிட் ஸ்கீம்’ எனும் புதிய வைப்புத் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
555 நாள்கள் கால அளவைக் கொண்ட இச்சிறப்பு வைப்புத் திட்டத்தின் மூலம், முதலீட்டாளா்களுக்கு ஆண்டுக்கு அதிகபட்சமாக 7.40 சதவீதம் வரை வட்டி விகிதம் வழங்கப்படும்.
ரூ.3 கோடிக்கும் குறைவான சில்லறை வைப்புத் தொகைகளுக்குப் பொருந்தும் இப்புதிய திட்டத்தின்கீழ், பொது மக்களுக்கு 6.75 சதவீத வட்டியும், மூத்த குடிமக்களுக்கு 7.25 சதவீத வட்டியும், 80 வயதுக்கு மேற்பட்ட மிக மூத்த குடிமக்களுக்கு 7.35 சதவீத வட்டியும் நிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், முன்கூட்டியே பணத்தை திரும்பப் பெற முடியாத வைப்புத் தொகைகளுக்கு அதிகபட்சமாக 7.40 சதவீதம் வரை வட்டி வழங்கப்படும். வாடிக்கையாளா்களுக்குச் சேமிப்பின் மீது உறுதியான லாபத்தை அளிக்கும் நோக்கில் இத்திட்டம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
வங்கியின் மொபைல் செயலி, இணையச் சேவை அல்லது கிளைகளுக்கு நேரடியாகச் சென்று வாடிக்கையாளா்கள் இந்த வைப்புத் திட்டத்தைத் தொடங்கலாம். வங்கியில் சேமிப்புக் கணக்கு இல்லாத புதிய வாடிக்கையாளா்களும், வங்கியின் இணையதளம் மூலம் தனியாகச் சேமிப்புக் கணக்கு ஏதுமின்றி நேரடியாக இந்த வைப்புத் திட்டத்தில் எளிதாக முதலீடு செய்ய வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.