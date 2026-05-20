Dinamani
ஆபத்தான தெரு நாய்கள் கருணைக் கொலை: உச்சநீதிமன்றம் அனுமதி பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வு முடிவுகள் இன்று வெளியீடு நியூஸிலாந்து- 14% அரசுப் பணியிடங்கள் குறைப்பு: செலவினங்களைக் கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை மனித உரிமை மீறல் குற்றச்சாட்டு: இந்தியா திட்டவட்ட நிராகரிப்பு தமிழ்நாட்டிற்கு தடையின்றி உரம் வழங்கிட வேண்டும்: பிரதமருக்கு முதல்வர் விஜய் கடிதம்!நீட் வேண்டாம் என்பதே தவெக நிலைப்பாடு: அமைச்சர் அருண்ராஜ்கடும் பாதுகாப்பு நெறிமுறைகளுடன் நீட் மறுதேர்வு: தர்மேந்திர பிரதான் அறிவுறுத்தல்முதல்வர் விஜய்யுடன் மாற்றுத் திறனாளிகள் அமைப்பினர் சந்திப்பு! வைரலான விடியோவால் சர்ச்சை!மேற்கு வங்க மறுதேர்தல்: திரிணமூல் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் விலகல்!
/
வணிகம்

தடையற்ற 5ஜி இணைப்புக்கு ஏா்டெல்லின் புதிய ‘போஸ்ட்பெய்டு’ சேவை அறிமுகம்

வாடிக்கையாளா்களுக்குத் தடையற்ற, அதிவேக இணைய வசதியை வழங்கும் நோக்கில், ‘5ஜி நெட்வொா்க் ஸ்லைசிங்’ தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய புதிய ‘பிரையாரிட்டி போஸ்ட்பெய்டு’ சேவையை பாா்தி ஏா்டெல் நிறுவனம் இந்தியாவில் முதல்முறையாக அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

News image
Updated On :20 மே 2026, 3:08 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

வாடிக்கையாளா்களுக்குத் தடையற்ற, அதிவேக இணைய வசதியை வழங்கும் நோக்கில், ‘5ஜி நெட்வொா்க் ஸ்லைசிங்’ தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய புதிய ‘பிரையாரிட்டி போஸ்ட்பெய்டு’ சேவையை பாா்தி ஏா்டெல் நிறுவனம் இந்தியாவில் முதல்முறையாக அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

இப்புதிய சேவை குறித்து ஏா்டெல் சிஇஓ ஷாஸ்வத் சா்மா கூறுகையில், ‘வாடிக்கையாளா்களுக்கு மேம்பட்ட அனுபவத்தை வழங்கும் நோக்கில் ‘5ஜி ஸ்லைசிங்’ தொழில்நுட்பத்தின் வாயிலாக இப்புதிய சேவை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

போக்குவரத்து நெரிசல் மிகுந்த நேரங்களிலும், அதிக மக்கள் கூடும் இடங்களிலும்கூட அழைப்புகள் மற்றும் இணையச் சேவையில் எவ்வித தடங்கலும் இன்றி, பிரத்யேகமான மற்றும் மிகவும் நிலையான இணைப்பை இத்தொழில்நுட்பம் உறுதி செய்யும்’ என்று தெரிவித்தாா்.

இந்தப் பிரையாரிட்டி சேவை, தற்போதைய அனைத்து ஏா்டெல் போஸ்ட்பெய்டு வாடிக்கையாளா்களுக்கும் தானாகவே கிடைக்கும். அதேநேரம், இச்சேவையை முழுமையாக பயன்படுத்த, வாடிக்கையாளா்கள் சமீபத்திய மென்பொருள் அப்டேட்டுகளுடன் கூடிய ‘5ஜி எஸ்.ஏ.’ ஆதரவு கொண்ட ஸ்மாா்ட்போன்களைப் பயன்படுத்துவது அவசியமாகும்.

பிரீபெய்டு வாடிக்கையாளா்கள் தங்களின் இணைப்பை பிரையாரிட்டி போஸ்ட்பெய்டாக மாற்றிக் கொள்ள ஏா்டெல் செயலி அல்லது ஏா்டெல் விற்பனையகங்களை அணுகலாம்.

இச்சேவைக்கான மாதக் கட்டணம் ஜிஎஸ்டி நீங்கலாக தனிநபா்களுக்கான திட்டத்துக்கு ரூ.449-இல் தொடங்கி, அதிகபட்சமாக 5 நபா்கள் பயன்பெறும் வகையிலான குடும்பத் திட்டமான ரூ.1749 வரை பல்வேறு பிரிவுகளில் நிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

தொடர்புடையது

சந்தை மதிப்பில் 2-ஆவது இடம்: எச்டிஎஃப்சி வங்கி-ஏா்டெல் இடையே கடும் போட்டி

சந்தை மதிப்பில் 2-ஆவது இடம்: எச்டிஎஃப்சி வங்கி-ஏா்டெல் இடையே கடும் போட்டி

ஏா்டெலின் புதிய எண்ம பாதுகாப்புச் சேவை: நிறுவனங்களுக்கு 30% வரை செலவு குறையும்

ஏா்டெலின் புதிய எண்ம பாதுகாப்புச் சேவை: நிறுவனங்களுக்கு 30% வரை செலவு குறையும்

கேரள புதிய முதல்வா் தோ்வு: முன்னாள் மாநில காங்கிரஸ் தலைவா்களுடன் ராகுல் ஆலோசனை

கேரள புதிய முதல்வா் தோ்வு: முன்னாள் மாநில காங்கிரஸ் தலைவா்களுடன் ராகுல் ஆலோசனை

டெஸ்லா - ஒய் எல்: புதிய வேரியண்ட் அறிமுகம்!

டெஸ்லா - ஒய் எல்: புதிய வேரியண்ட் அறிமுகம்!

விடியோக்கள்

ஜோதிட அலுவலக சர்ச்சை: விளக்கம் கொடுத்த தவெக எம்எல்ஏ கனிமொழி

ஜோதிட அலுவலக சர்ச்சை: விளக்கம் கொடுத்த தவெக எம்எல்ஏ கனிமொழி

எடப்பாடி பழனிசாமியின் கண் அசைவில் ஆட்சி அமைந்திருக்கும்! - CV Shanmugam பரபரப்பு பேட்டி | ADMK | EPS

எடப்பாடி பழனிசாமியின் கண் அசைவில் ஆட்சி அமைந்திருக்கும்! - CV Shanmugam பரபரப்பு பேட்டி | ADMK | EPS

முதல்வர் Vijay அறையில் செல்ஃபி விடியோ! மீறப்பட்டதா விதிமுறை?

முதல்வர் Vijay அறையில் செல்ஃபி விடியோ! மீறப்பட்டதா விதிமுறை?

ருதுராஜ் தான் காரணமா?: வேதனையில் சிஎஸ்கே ரசிகர்கள்

ருதுராஜ் தான் காரணமா?: வேதனையில் சிஎஸ்கே ரசிகர்கள்