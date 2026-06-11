Dinamani
இல்லத்தரசிகள் மாத ஊதிய மதிப்பு ரூ.30,000! சாலை விபத்து வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம்சூலூர் சிறுமி பாலியல் கொலை: கைதான இருவருக்கும் குற்றப்பத்திரிகை நகல் வழங்கல்!திருச்செந்தூர் -நெல்லை பயணிகள் ரயில் சேவை 3 நாள்களுக்கு ரத்து!கரூர் சம்பவம்: காவல் ஆய்வாளர் உள்பட 10 பேரிடம் சிபிஐ விசாரணை!திமுக கூட்டணியில் இருந்து சிபிஐ வெளியேறியது ஏன்? - மு. வீரபாண்டியன் விளக்கம்தில்லியில் முதல்வர் விஜய் தங்கியிருந்த இடத்தில் தீ விபத்து!பாரதிராஜாவுக்கு பிரதமர் மோடி இரங்கல்அரசுப் பள்ளியில் மகளை சேர்த்த மானாமதுரை தவெக எம்எல்ஏவுக்கு குவியும் வாழ்த்து!தமிழகத்தில் புறவாசல் வழியாக வேறு ஆட்சியை நிறுவ முயற்சித்தனா்: எம்.ஏ. பேபி குற்றச்சாட்டுநேருவின் 17-ஆண்டுச் சாதனையைப் போற்றுவோம்: ப. சிதம்பரம்
/
வணிகம்

ஜூன் 11: சரிந்து முடிந்த சென்செக்ஸ், நிஃப்டி! லாபம் பெற்ற நிறுவனங்கள் எவை?

இன்றைய பங்குச்சந்தை வர்த்தகம் பற்றி...

News image

கோப்புப் படம் - IANs

Updated On :11 ஜூன் 2026, 6:14 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

பங்குச்சந்தைகள் இன்று(ஜூன் 11) காலை உயர்ந்து வர்த்தகமான நிலையில் பிற்பகலில் சரிந்து முடிந்துள்ளன.

மும்பை பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் இன்று காலை 73,615.99 என்ற புள்ளிகளில் தொடங்கிய நிலையில் காலையில் சென்செக்ஸ் உயர்ந்து பின்னர் சரிந்தது. வர்த்தக நேர இறுதியில் 150.63 புள்ளிகள் குறைந்து 73,832.55 புள்ளிகளில் நிலை பெற்றது.

அதேபோல தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண் நிஃப்டி 53.35 புள்ளிகள் குறைந்து 23,161.60 புள்ளிகளில் நிறைவு பெற்றது.

சென்செக்ஸ் 30 பங்குகளில் இன்ஃபோசிஸ், எச்.சி.எல். டெக், அதானி போர்ட்ஸ், பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ், எடர்னல், பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஆகியவற்றின் பங்குகள் சரிந்தன. மஹிந்திரா & மஹிந்திரா, ஐசிஐசிஐ வங்கி, கோடக் மஹிந்திரா வங்கி, சன் பார்மா ஆகியவை உயர்ந்து வர்த்தகமாகின.

நிஃப்டி 50 பங்குகளில் இன்ஃபோசிஸ், அதானி, போர்ட்ஸ், எட்டர்னல், எச்.சி.எல். டெக், ட்ரெண்ட் ஆகியவை அதிக சரிவைச் சந்தித்த நிறுவனங்களாகும். அதேநேரத்தில் ஐசிஐசிஐ வங்கி, எம்&எம், கோட்டக் மஹிந்திரா வங்கி, ஜேஎஸ்டபிள்யூ ஸ்டீல், கிராஸிம் பங்குகள் உயர்ந்தன.

நிஃப்டி மிட்கேப் மற்றும் ஸ்மால்கேப் குறியீடுகள் முறையே 0.81 சதவீதம், 0.67 சதவீதம் சரிவுடன் வர்த்தகமாகின்றன.

துறை வாரியாக, நிஃப்டி ஐடி, ரியல் எஸ்டேட், நுகர்வோர் சேவைகள், கெமிக்கல் குறியீடுகள் அதிக சரிவைச் சந்தித்த நிலையில் மீடியா, தனியார் வங்கிகள், பார்மா, மீடியா, பங்குகள் உயர்ந்தன.

அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு 95.76 ஆக நிறைவடைந்தது.

பிரென்ட் கச்சா எண்ணெய் விலை 1% சதவீதம் குறைந்து ஒரு பேரல் 92.16 டாலராக உள்ளது.

Summary

Stock Market Close: Sensex falls 151 pts, Nifty ends at 23,162

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

சரிந்து மீளும் பங்குச்சந்தை! ரியல் எஸ்டேட், வங்கிப் பங்குகள் லாபம்!

சரிந்து மீளும் பங்குச்சந்தை! ரியல் எஸ்டேட், வங்கிப் பங்குகள் லாபம்!

ஆர்பிஐ நிதிக் கொள்கைக் கூட்டம்: சென்செக்ஸ், நிஃப்டி மாற்றமின்றி நிறைவு!

ஆர்பிஐ நிதிக் கொள்கைக் கூட்டம்: சென்செக்ஸ், நிஃப்டி மாற்றமின்றி நிறைவு!

பங்குச்சந்தை வீழ்ச்சி! சென்செக்ஸ் 800 புள்ளிகள் சரிவு! ஏன்?

பங்குச்சந்தை வீழ்ச்சி! சென்செக்ஸ் 800 புள்ளிகள் சரிவு! ஏன்?

எம்எஸ்சிஐ மறுசீரமைப்பு, பருவமழை அச்சம்: சென்செக்ஸ், நிஃப்டி கடும் வீழ்ச்சி!

எம்எஸ்சிஐ மறுசீரமைப்பு, பருவமழை அச்சம்: சென்செக்ஸ், நிஃப்டி கடும் வீழ்ச்சி!

விடியோக்கள்

மறைந்தும் மறையாத இயக்குநர் இமயம் Bharathi Raja | Dinamani

மறைந்தும் மறையாத இயக்குநர் இமயம் Bharathi Raja | Dinamani

திமுக கூட்டணி இல்லை! CPI மாநிலச் செயலாளர் மு. வீரபாண்டியன் | DMK | MK Stalin

திமுக கூட்டணி இல்லை! CPI மாநிலச் செயலாளர் மு. வீரபாண்டியன் | DMK | MK Stalin

CBSE தேர்வு முடிவுகளில் தீராத குழப்பங்கள் ஏன் ? | CBSE | OSM Result controversy | +2 Students

CBSE தேர்வு முடிவுகளில் தீராத குழப்பங்கள் ஏன் ? | CBSE | OSM Result controversy | +2 Students

காதல் செய்வீர் பாடல் வெளியானது!

காதல் செய்வீர் பாடல் வெளியானது!