6 மதிப்புமிக்க நிறுவனங்களின் சந்தை மூலதனம் ரூ. 88,678 கோடி உயர்வு!

புதுதில்லி: விடுமுறை காரணமாக கடந்த வாரம் நான்கு வர்த்தக அமர்வுகள் மட்டுமே நடைபெற்ற நிலையில், அதிக சந்தை மதிப்புடைய முதல் 10 நிறுவனங்களில் 6 நிறுவனங்களின் மொத்த சந்தை மூலதனம் ரூ.88,678.1 கோடி உயர்ந்துள்ளது. இதில், ஐசிஐசிஐ வங்கி அதிகபட்ச வளர்ச்சியைப் பதிவு செய்துள்ளது.
கடந்த வாரத்தில் சென்செக்ஸ் 297.57 புள்ளிகளும், நிஃப்டி 42.9 புள்ளிகளும் உயர்வுடன் முடிவடைந்தன. ஜூன் மாதத்தின் நான்காவது வாரத்தில் நடைபெற்ற நான்கு வர்த்தக அமர்வுகளில் மூன்றில் சந்தை ஏற்றம் கண்டதால், வார இறுதியில் சிறிய அளவிலான லாபம் பதிவானது.
கச்சா எண்ணெய் விலை சரிவு, மேற்கு ஆசியாவில் நிலைமை மேம்பட்டது மற்றும் வெளிநாட்டு நிறுவன முதலீட்டாளர்களின் பங்கு கொள்முதல் ஆகியவை சந்தையின் உயர்வை தக்கவைக்க உதவியது.
ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ், ஹெச்டிஎஃப்சி வங்கி, ஐசிஐசிஐ வங்கி, ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா, பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் மற்றும் லார்சன் & டூப்ரோ ஆகிய நிறுவனங்களின் சந்தை மதிப்பு உயர்ந்த நிலையில் மறுபுறம் பார்தி ஏர்டெல், டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ் (டிசிஎஸ்), எல்ஐசி மற்றும் ஹிந்துஸ்தான் யூனிலீவர் நிறுவனங்களின் சந்தை மதிப்பு சரிந்தன.
ஐசிஐசிஐ வங்கியின் சந்தை மதிப்பு ரூ.29,588.75 கோடி உயர்ந்து ரூ.9,95,610.74 கோடியாகவும், ஹெச்டிஎஃப்சி வங்கியின் சந்தை மதிப்பு ரூ.24,718.3 கோடி அதிகரித்து ரூ.12,25,981.44 கோடியாகவும் உயர்ந்தது. ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸின் சந்தை மதிப்பு ரூ.12,043.96 கோடி உயர்ந்து ரூ.17,83,926.92 கோடியாகவும், பஜாஜ் ஃபைனான்ஸின் மதிப்பு ரூ.11,580.28 கோடி அதிகரித்து ரூ.6,10,081.53 கோடியாகவும் உயர்ந்தது.
மேலும், ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவின் சந்தை மூலதனம் ரூ.9,322.93 கோடி உயர்ந்து ரூ.9,64,738 கோடியாகவும், லார்சன் & டூப்ரோவின் சந்தை மூலதனம் ரூ.1,423.88 கோடி உயர்ந்து ரூ.5,80,550.83 கோடியாக உள்ளது.
மறுபுறம், எல்ஐசியின் சந்தை மதிப்பு ரூ.21,188.74 கோடி குறைந்து ரூ.5,35,537.56 கோடியாகவும், டிசிஎஸின் மதிப்பு ரூ.11,143.71 கோடி சரிந்து ரூ.7,58,206.42 கோடியாக உள்ளது.
பார்தி ஏர்டெல்லின் சந்தை மூலதனம் ரூ.35,615.21 கோடி குறைந்து ரூ.11,27,348.09 கோடியாகவும், ஹிந்துஸ்தான் யூனிலீவரின் சந்தை மூலதனம் ரூ.5,321.83 கோடி குறைந்து ரூ.5,10,624.92 கோடியாக உள்ளது.
Summary
The combined market valuation of top 6 most valued companies went up by Rs 88,678.1 crore.
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