Dinamani
இந்தியாவின் மரபணுவிலேயே புதுமை: பிரான்ஸில் பிரதமர் மோடி பேச்சுசேலம் பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கை சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும்: மு. வீரபாண்டியன்5 மாவட்டங்களில் நாளை மழைக்கு வாய்ப்பு!பாஜக கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறியது தமாகா! ராகுல் காந்தி இந்தியாவின் சாதனைகளைக் குறைத்து மதிப்பிடுகிறார்: நிர்மலா சீதாராமன் நீங்கள் எதிர்பார்த்த நல்ல முடிவை கூடிய விரைவில் அறிவிக்கவுள்ளேன்: ராகவா லாரன்ஸ் அதிமுகவில் இருந்து விலகினார் நடிகை கெளதமி!பாமகவால்தான் 31 தொகுதிகளில் அதிமுக வெற்றி: சி.வி. சண்முகம்
/
வணிகம்

மதிப்புமிக்க 8 நிறுவனங்களின் சந்தை மதிப்பு ரூ. 1.90 லட்சம் கோடியாக அதிகரிப்பு!

கடந்த வார இருதியில், பங்குச் சந்தை உயர்ந்ததையடுத்து, 8 இந்திய நிறுவனங்களின் கூட்டுச் சந்தை மதிப்பு கடந்த வாரம் ரூ. 1.90 லட்சம் கோடி அதிகரித்தது.

News image
Updated On :14 ஜூன் 2026, 7:22 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

புதுதில்லி: கடந்த வார இருதியில், இந்திய பங்குச் சந்தை உயர்ந்ததையடுத்து, 8 இந்திய நிறுவனங்களின் கூட்டுச் சந்தை மதிப்பு கடந்த வாரம் ரூ. 1.90 லட்சம் கோடி அதிகரித்தது. இதில் ஐசிஐசிஐ வங்கி குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றத்தைக் கண்டது.

கடந்த வாரம், சென்செக்ஸ் 1,284.61 புள்ளிகள் உயர்ந்த நிலையில், நிஃப்டி 256.2 புள்ளிகள் அதிகரித்தது.

மேம்பட்ட உலகளாவிய சூழல் மற்றும் அந்நியச் செலாவணியை ஈர்க்கும் வகையில் ரிசர்வ் வங்கி, மேற்கொண்ட ஆதரவு நடவடிக்கைகள் உள்ளிட்டவை காரணமாக, கடந்த இரண்டு வாரங்களாகத் தொடர்ந்த சரிவு நிலையை முறியடித்து, ஏற்ற இறக்கங்கள் நிறைந்த வாரமாக, வலுவான நிலையில் நிறைவு செய்தன.

அமெரிக்கா-ஈரான் இடையே அமைதி ஒப்பந்தம் ஏற்படலாம் என்ற நம்பிக்கை முதலீட்டாளர்கள் மத்தியில் நம்பிக்கையை அதிகரித்ததாலும், பதற்றங்கள் தணித்த நிலையில், எரிசக்தி சந்தைையை இது ஸ்திரமடைய செய்யும் என்ற எதிர்பார்ப்பு மேலோங்கியது.

டாப் 10 நிறுவனங்களின் பட்டியலில், ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ், ஹெச்டிஎஃப்சி வங்கி, பார்தி ஏர்டெல், ஐசிஐசிஐ வங்கி, ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா, பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ், லார்சன் & டூப்ரோ மற்றும் ஹிந்துஸ்தான் யூனிலீவர் ஆகிய நிறுவனங்களின் சந்தை மதிப்பு உயர்ந்தன. மறுபுறம் டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ் மற்றும் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கார்ப்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா ஆகிய நிறுவனத்தின் சந்தை மதிப்பு சரிந்தன.

ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸின் சந்தை மதிப்பு ரூ. 2,097.54 கோடி அதிகரித்து ரூ. 17,49,418.94 கோடியாகவும், ஐசிஐசிஐ வங்கியின் சந்தை மதிப்பு ரூ. 56,223 கோடி அதிகரித்து ரூ. 9,61,297.77 கோடியாகவும், ஹெச்டிஎஃப்சி வங்கியின் சந்தை மதிப்பு ரூ. 38,571.11 கோடி உயர்ந்து ரூ. 11,89,314.42 கோடியாகவும், ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவின் மதிப்பு ரூ. 36,137.87 கோடி அதிகரித்து ரூ. 9,38,661.50 கோடியாகவும், பஜாஜ் ஃபைனான்ஸின் மதிப்பு ரூ. 18,366.57 கோடி உயர்ந்து ரூ. 5,71,947.54 கோடியாகவும், பார்தி ஏர்டெல்லின் மதிப்பு ரூ. 14,380.14 கோடி அதிகரித்து ரூ. 11,10,530.63 கோடியாகவும், லார்சன் & டூப்ரோவின் சந்தை மதிப்பு ரூ. 13,241.39 கோடி அதிகரித்து ரூ. 5,57,197.83 கோடியாகவும், ஹிந்துஸ்தான் யூனிலீவரின் சந்தை மதிப்பு ரூ. 10,984.34 கோடி உயர்ந்து ரூ. 5,09,285.65 கோடியாக உள்ளது.

டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸின் சந்தை மதிப்பு ரூ. 13,296.47 கோடி குறைந்து ரூ. 7,82,049.62 கோடியாகவும், எல்ஐசி சந்தை மதிப்பு ரூ. 822.25 கோடி குறைந்து ரூ. 5,05,051.07 கோடியாக நிறைவடைந்தன.

Summary

The combined market valuation of eight most valued firms surged by Rs 1.90 lakh crore last week.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

ஒரு லட்சம் கோடி!! எலான் மஸ்க் சொத்து மதிப்பு இவ்வளவா?

ஒரு லட்சம் கோடி!! எலான் மஸ்க் சொத்து மதிப்பு இவ்வளவா?

கடந்த மே மாதத்தில் பங்குச் சந்தை பரஸ்பர நிதி முதலீடு ரூ.22,908 கோடி

கடந்த மே மாதத்தில் பங்குச் சந்தை பரஸ்பர நிதி முதலீடு ரூ.22,908 கோடி

பங்குச் சந்தை சரிவு எதிரொலி: ஒரே நாளில் ரூ. 6.31 லட்சம் கோடியை இழந்த முதலீட்டாளர்கள்!

பங்குச் சந்தை சரிவு எதிரொலி: ஒரே நாளில் ரூ. 6.31 லட்சம் கோடியை இழந்த முதலீட்டாளர்கள்!

4-ஆம் காலாண்டு லாபம்: ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் 46% வளா்ச்சி

4-ஆம் காலாண்டு லாபம்: ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் 46% வளா்ச்சி

விடியோக்கள்

”முதல்வர் விஜய்க்கு எந்த பயிற்சியும் தேவையில்லை”: அமைச்சர் ராஜ்மோகன் | TVK

”முதல்வர் விஜய்க்கு எந்த பயிற்சியும் தேவையில்லை”: அமைச்சர் ராஜ்மோகன் | TVK

2 வயது குழந்தைக்கு நல்லது கெட்டது தெரியாது!: துரை வைகோ பேட்டி

2 வயது குழந்தைக்கு நல்லது கெட்டது தெரியாது!: துரை வைகோ பேட்டி

மின்வெட்டு பிரச்னையில் தவெக அரசு செய்வது என்ன?: சிஐடியு ஜெயசங்கர் | Power Outage |

மின்வெட்டு பிரச்னையில் தவெக அரசு செய்வது என்ன?: சிஐடியு ஜெயசங்கர் | Power Outage |

Dinamani வார ராசிபலன்! | June 14 முதல் 20 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

Dinamani வார ராசிபலன்! | June 14 முதல் 20 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope