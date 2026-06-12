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வணிகம்

மே மாதத்தில் சில்லறைப் பணவீக்கம் 3.93% ஆக உயர்வு!

உணவுப் பொருள்களின் விலை அதிகரிப்பால் சில்லறைப் பணவீக்கம் மே மாதம் 3.93 சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது.

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கோப்புப் படம்

Updated On :12 ஜூன் 2026, 8:10 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

புதுதில்லி: உணவுப் பொருட்களின் விலை அதிகரிப்பால், மே மாதத்தில் சில்லறைப் பணவீக்கம் கடந்த மாதம் இருந்த 3.48 சதவீதத்திலிருந்து 3.93 சதவீதமாகச் சற்று அதிகரித்துள்ளது.

உணவுப் பொருட்களின் விலை உயர்வு காரணமாக, 3.48 சதவீதமாக இருந்த சில்லறைப் பணவீக்கம் மே மாதம் 3.93 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது.

தேசிய புள்ளியியல் அலுவலகத்தின் தரவுகளின் அடிப்படையில், நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டின் அடிப்படையிலான உணவுப் பொருட்களுக்கான பணவீக்கம் ஏப்ரல் மாதம் 4.2 சதவீதமாக இருந்த நிலையில், மே மாதம் 4.78 சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது.

ஆபரணங்கள், தக்காளி, இஞ்சி, உலர் திராட்சை மற்றும் பெரிய உலர் திராட்சை ஆகியவை அதிக பணவீக்கம் கொண்ட ஐந்து பொருட்களாக இருந்தன. மறுபுறம், அகில இந்திய அளவில் மே மாதத்தில் உருளைக்கிழங்கு, பட்டாணி, கார் மற்றும் ஜீப், சீரகம் மற்றும் மோட்டார் சைக்கிள் மற்றும் ஸ்கூட்டர் ஆகியவை குறைந்த பணவீக்கம் கொண்ட ஐந்து பொருட்களாக இருந்தன.

பணவியல் கொள்கையை வகுக்கும்போது, முக்கியமான நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டைக் கருத்தில் கொள்ளுமாறும், ஒட்டுமொத்த பணவீக்கத்தை 4 சதவீத அளவில் பராமரிக்குமாறு ரிசர்வ் வங்கிக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது.

சர்வதேச எரிசக்தி விலை உயர்வானது, சில்லறை பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலையில் எதிரொலித்ததால் ஏற்பட்ட உள்ளீட்டுச் செலவு அதிகரிப்பு காரணமாக, நடப்பு நிதியாண்டிற்கான பணவீக்கக் கணிப்பை ரிசர்வ் வங்கி கடந்த வாரம் 4.6 சதவீதத்திலிருந்து 5.1 சதவீதமாக உயர்த்தியது.

மே மாதம், சில்லறை எரிபொருள் விலை பெட்ரோலுக்கு மொத்தம் 7.4 சதவீதமும், டீசலுக்கு 8.4 சதவீதமும் உயர்த்தப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.

Summary

Retail inflation inched up in May to 3.93 per cent compared to 3.48 per cent in the preceding month.

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