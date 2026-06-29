ரூ. 5,632.8 கோடி மதிப்பிலான பங்குகளைத் திரும்பப் பெறும் பஜாஜ் ஆட்டோ!

புதுதில்லி: பஜாஜ் ஆட்டோ ரூ. 5,632.8 கோடி மதிப்பிலான பங்குகளைத் திரும்பப் பெறும் நடவடிக்கையை, ஜூலை 1 ஆம் தேதியன்று தொடங்கவுள்ளதாக இன்று அறிவித்தது.
ஒவ்வொரு பங்கும் ரூ. 10 முகமதிப்பு கொண்டவை என மொத்தம் 46.94 லட்சம் ஈக்விட்டி பங்குகளை, பங்கு ஒன்றுக்கு ரூ. 12,000 என்ற விலையில், ரொக்கமாக திரும்பப் பெறவுள்ளதாக செபியிடம் தெரிவித்தது. இதற்காக மொத்தம் ரூ. 5,632.8 கோடி செலவிட போவதாக பஜாஜ் ஆட்டோ தெரிவித்தது.
இந்தத் திட்டம் முதலில், இயக்குநர்கள் குழுவால் மே 6 ஆம் தேதியன்று அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிலையில், பிறகு மே 14, 2026 அன்று அஞ்சல் வாக்கு மூலம் பங்குதாரர்களின் சிறப்புத் தீர்மானம் வாயிலாக ஒப்புதல் பெறப்பட்டது.
பங்கை திரும்பப் பெறும் நடவடிக்கை ஜூலை 01 தொடங்கி, ஜூலை 07 அன்று நிறைவடையும்.
Summary
Bajaj Auto Ltd said its Rs 5,632.8 crore share buyback will start from July 1.
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