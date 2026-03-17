Dinamani
தொகுதிப் பங்கீடு: திமுக - மார்க்சிஸ்ட் கம்யூ. 3-ம் சுற்றுப் பேச்சுவார்த்தை! தமிழக தேர்தல்: 2 நாள்களில் ரூ. 23 கோடி பணம், பரிசுப் பொருள்கள் பறிமுதல்!பாமக வழக்கு: ராமதாஸுக்கு பின்னடைவு! தேர்தல் முடிந்தபிறகே விசாரணை!புதுச்சேரியில் 2-ம் நாளாக யாரும் வேட்புமனு தாக்கல் செய்யவில்லைதமிழ்நாடு உள்பட 5 மாநிலங்களுக்கு 1,111 தேர்தல் பார்வையாளர்கள்!
/
வணிகம்

ரூ.11 ஆயிரத்திற்கு சாம்சங்கில் புதிய ஸ்மார்ட்போன்! கேலக்ஸி எம் 17இ!

சாம்சங் கேலக்ஸி எம் 17இ ஸ்மார்ட்போன் இந்திய சந்தையில் இன்று (மார்ச் 17) அறிமுகமானது குறித்து...

News image
சாம்சங் கேலக்ஸி எம் 17இ- படம் / நன்றி - சாம்சங்
Updated On :17 மார்ச் 2026, 11:42 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சாம்சங் கேலக்ஸி எம் 17இ ஸ்மார்ட்போன் இந்திய சந்தையில் இன்று (மார்ச் 17) அறிமுகமானது.

பட்ஜெட் விலையில் அறிமுகம் செய்யப்பட்ட எம் வரிசையில் புதிய ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகமாகியுள்ளது.

இரட்டை முதன்மை கேமராக்களுடன் 6,000mAh பேட்டரி திறனுடன் சாம்சங் கேலக்ஸி எம் 17இ அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போனின் சிறப்பம்சங்கள் குறித்துப் பார்க்கலாம்.

4GB உள்நினைவகம் + 128G நினைவகம் கொண்ட ஸ்மார்ட்போன் விலை ரூ. 12,999.

6GB உள்நினைவகம் + 128G நினைவகம் கொண்ட ஸ்மார்ட்போன் விலை ரூ. 14,499.

எனினும் வாடிக்கையாளர்கள் ரூ. 1,250 வரை சலுகை பெற முடியும். இதன்மூலம் ரூ. 11,749க்கு இந்த ஸ்மார்ட்போனை வாங்கலாம்.

சாம்சங் கேலக்ஸி எம் 17இ சிறப்பம்சங்கள்

6.58 அங்குல எல்சிடி திரை கொண்டது.

திரை சுமூகமாக இயங்கும் வகையில் 120Hz திரன் உடையது.

மீடியாடெக் டைமன்சிட்டி 6300 புராசஸர் கொண்டது.

2TB வரை நினைவகத்தை விரிவாக்கம் செய்துகொள்ளலாம்.

பின்பக்கம் இரண்டு கேமராக்கள் உள்ளன. 50MP முதன்மை கேமராவுடன் 2MP டெப்த் சென்சார் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. செல்ஃபி பிரியர்களுக்காக முன்பக்கம் 8MP கேமரா உள்ளது.

6,000mAh பேட்டரி திறன் உடையது. வேகமாக சார்ஜ் ஆகும் வகையில் 25W திறன் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

பக்கவாட்டில் விரல்ரேகைப் பதிவு சென்சார் உள்ளது.

தூசி மற்றும் நீர்ப்புகாத வகையில் IP54 திறன் உடையது.

ஊதா, நீலம் என இரு வகை வண்ணங்களில் கிடைக்கின்றன.

summary

Samsung Galaxy M17e 5G debuts in India with 6,000mAh battery, 120Hz display: Price, specs

53% தள்ளுபடியில் 32 அங்குல ரியல்மி ஸ்மார்ட் டிவி!

53% தள்ளுபடியில் 32 அங்குல ரியல்மி ஸ்மார்ட் டிவி!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

டிரெண்டிங்

30 மணி நேர பேட்டரி திறன்! மார்ச் 19-ல் அறிமுகமாகிறது ரியல்மி பி4 லைட்!

ஒருமுறை சார்ஜ் செய்தால் 2 நாள்கள் தாங்கும்! அறிமுகமானது போக்கோ சி85 எக்ஸ்!

மார்ச் 9-ல் அறிமுகமாகிறது ஓப்போ கே 14 ஸ்மார்ட்போன்!

சாம்சங்கில் அதிக பேட்டரி இதுதான்! கேலக்ஸி எஃப் 70இ அறிமுகம்!

வீடியோக்கள்

”விஜய்யுடன் கூட்டணியா? இபிஎஸ் சொல்வதே இறுதிக் கருத்து!” - கரூரில் அண்ணாமலை பேட்டி
தினமணி வீடியோ செய்தி...

22 மணி நேரங்கள் முன்பு
பணம் கொண்டு செல்வதற்கான கட்டுப்பாடுகள், தேர்தல் நடத்தை விதிகள் பற்றி விளக்கிய Archana Patnaik
தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
திமுக கூட்டணியில் தொகுதி ஒதுக்கீட்டில் சிக்கலா? | DMK Alliance | MK Stalin | N Ramasubramanian
தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்
தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு