டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 35 காசுகள் சரிந்து ரூ. 93.88 ஆக நிறைவு!
இன்றைய வர்த்தகத்தில், டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 35 காசுகள் சரிந்து ரூ. 93.88 ஆக முடிவு.
கோப்புப் படம்
மும்பை: அமெரிக்க டாலர் வலுப்பெற்றதாலும், உலகளாவிய கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வை தொடர்ந்து, இன்றைய வர்த்தகத்தில், டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 35 காசுகள் சரிந்து ரூ. 93.88 ஆக நிறவடைந்தன.
மேற்கு ஆசிய நெருக்கடி குறித்த நிச்சயமற்ற தன்மைகளுக்கு மத்தியில் ஏற்பட்ட வெளிநாட்டு நிதி வெளியேற்றம், இந்திய ரூபாயின் மீதான தொடர் அழுத்தத்தை அதிகரித்ததாக அந்நிய செலாவணி வர்த்தகர்கள் தெரிவித்தனர்.
வங்கிகளுக்கு இடையேயான அந்நிய செலாவணி சந்தையில், டாலருக்கு நிகரான ரூ. 93.66 என்ற அளவில் தொடங்கி, வர்த்தக நேரம் முழுவதும் ஏற்ற இறக்கங்களுடன் வர்த்தகமானது. இறுதியில், முந்தைய நாள் முடிவிலிருந்து 35 காசுகள் குறைந்து, ரூ. 93.88 என்ற அளவில் நிலைபெற்றது.
நேற்றைய வர்த்தகத்தில், அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு முதல் முறையாக ரூ. 94 என்ற அளவை கடந்து, பிறகு ரூ.93.53 என்ற அளவில் நிறைவடைந்தன.
