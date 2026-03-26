Dinamani
நாடாளுமன்றத்தில் மூன்றாம் பாலினத்தவா் சட்டத் திருத்த மசோதா புதன்கிழமை நிறைவேற்றம்திமுக கூட்டணியில் எஸ்டிபிஐ, முக்குலத்தோர் புலிப்படைக்கு தலா 1 தொகுதி!அமெரிக்காவின் அமைதித் திட்டத்தை நிராகரித்த ஈரான்!பெரம்பூரில் விஜய் போட்டியிட்டாலும், பிரசாரம் செய்தாலும் எந்தவித பிரளயமும் ஏற்படப்போவதில்லை: அமைச்சர் சேகர்பாபுஏப். 29 வரை தேர்தல் கருத்துக்கணிப்புகளை வெளியிடத் தடை!தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் வேட்பாளர்களின் பட்டியல் நாளை (மார்ச் 26) வெளியாகிறதுதிமுக கூட்டணியில் தமிமுன் அன்சாரியின் மனிதநேய ஜனநாயக கட்சிக்கு ஒரு தொகுதி ஒதுக்கீடு!டென்மான்க் பிரதமர் ராஜிநாமாதேமுதிக இல்லாமல் அதிமுக ஆட்சி அமைத்திருக்காது : எல்.கே. சுதீஷ்அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆளுமையற்றவர்: ஓ.பன்னீர் செல்வம்
/
வணிகம்

செபி முழுநேர உறுப்பினராக கே.வி.ரமண மூா்த்தி நியமனம்

News image

~

Updated On :25 மார்ச் 2026, 9:50 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

இந்திய பங்குச்சந்தை ஒழுங்காற்று வாரியத்தின் (செபி) முழுநேர உறுப்பினராக முன்னாள் ஐடிஏஎஸ் அதிகாரி கே.வி.ரமண மூா்த்தி நியமிக்கப்பட்டாா்.

கடந்த 1991-ஆம் ஆண்டு பிரிவைச் சோ்ந்த ஐடிஏஎஸ் அதிகாரியான இவா், மத்திய பாதுகாப்பு அமைச்சகத்தின் கூடுதல் பாதுகாப்பு கணக்குக் கட்டுப்பாட்டு அதிகாரியாகப் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றாா்.

கே.வி.ரமண மூா்த்தி செபி முழுநேர உறுப்பினராக அடுத்த 3 ஆண்டுகள் அல்லது மறுஉத்தரவு வரும் வரை பதவியில் நீடிப்பாா். இவரின் நியமனத்தோடு, செபி வாரியத்தில் அனுமதிக்கப்பட்ட 4 முழுநேர உறுப்பினா்களுக்கான இடங்களும் தற்போது நிரப்பப்பட்டுள்ளன. அமா்ஜித் சிங், கமலேஷ் சந்திர வா்ஷினி, சந்தீப் பிரதான் ஆகியோா் ஏற்கெனவே முழுநேர உறுப்பினா்களாகப் பணியாற்றி வருகின்றனா்.

Story image

தொடர்புடையது

அந்நிய முதலீட்டாளா்களுக்குப் புதிய சலுகைகள்: செபி வாரியக் கூட்டத்தில் ஒப்புதல்

அந்நிய முதலீட்டாளா்களுக்குப் புதிய சலுகைகள்: செபி வாரியக் கூட்டத்தில் ஒப்புதல்

ஆளுநரின் ஆலோசகராக பிகாா் மாநில ஓய்வுபெற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரி நியமனம்!

ஆளுநரின் ஆலோசகராக பிகாா் மாநில ஓய்வுபெற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரி நியமனம்!

பாகிஸ்தானுக்கு உளவு பார்த்த இந்திய விமானப் படை அதிகாரி கைது!

பாகிஸ்தானுக்கு உளவு பார்த்த இந்திய விமானப் படை அதிகாரி கைது!

சீனாவுக்கான புதிய இந்திய தூதராக விக்ரம் துரைசாமி நியமனம்

சீனாவுக்கான புதிய இந்திய தூதராக விக்ரம் துரைசாமி நியமனம்

வீடியோக்கள்

'ஒரு நாள்' டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

'ஒரு நாள்' டிரைலர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
2021 தேர்தலில் நடந்தது இதுதான்! உடைத்துப் பேசிய OPS! | DMK | EPS
வீடியோக்கள்

2021 தேர்தலில் நடந்தது இதுதான்! உடைத்துப் பேசிய OPS! | DMK | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
NDA கூட்டணியின் தொகுதிகள் அறிவிப்பு: Edappadi திட்டம் என்ன?
வீடியோக்கள்

NDA கூட்டணியின் தொகுதிகள் அறிவிப்பு: Edappadi திட்டம் என்ன?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
வாஷிங் மெஷின் வழங்குமா திமுக?| ADMK | Admk Manifesto |TN Election 2026 | Edapadi palanisamy | EPS
வீடியோக்கள்

வாஷிங் மெஷின் வழங்குமா திமுக?| ADMK | Admk Manifesto |TN Election 2026 | Edapadi palanisamy | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு