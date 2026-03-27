அதிமுக இரண்டாம் கட்ட வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீடு!சாத்தூரில் போட்டி: நயினார் நாகேந்திரன் அறிவிப்பு! பாஜகவுக்கு சாதகமில்லாத தொகுதிகள்! மேலிடத்தில் அண்ணாமலை அதிருப்தி! டாலருக்கு நிகரான இந்திய மதிப்பு ரூ. 94 -ஐ கடந்தது! வரலாறு காணாத வீழ்ச்சி! பெட்ரோல் மீதான கலால் வரி குறைப்பு! டீசலுக்கு முழுமையாக ரத்து! ஈரான் மீதான தாக்குதல் மேலும் 10 நாள்கள் நிறுத்தம்: அமெரிக்க அதிபா் டிரம்ப்
டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 86 காசுகள் சரிந்து ரூ. 94.82 ஆக நிறைவு!

இன்றைய வர்த்தகத்தில், ரூபாய் மதிப்பு 86 காசுகள் சரிந்து ரூ. 94.82 என்ற மற்றொரு புதிய வரலாற்றுச் சரிவில் வர்த்தகம் நிறைவு.

Updated On :27 மார்ச் 2026, 10:55 am

மும்பை: மேற்கு ஆசிய மோதல் குறித்த நிச்சயமற்ற சூழல், கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு மற்றும் வலுவடைந்து வரும் டாலர் உள்ளிட்டவையால், இன்றைய வர்த்தகத்தில் ரூபாய் மதிப்பு 86 காசுகள் சரிந்து, டாலருக்கு நிகரான ரூ. 94.82 என்ற மற்றொரு புதிய வரலாற்றுச் சரிவில் வர்த்தகம் நிறைவு பெற்றது.

உள்நாட்டுப் பங்குச் சந்தையில் ஏற்பட்ட கடும் சரிவு மற்றும் அந்நிய நிறுவன முதலீடுகளின் தொடர் வெளியேற்றம் ஆகியவை, இந்திய ரூபாயின் மீதான அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தியதாக அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகர்கள் தெரிவித்தனர்.

வங்கிகளுக்கு இடையிலான அந்நியச் செலாவணி சந்தையில், இந்திய ரூபாய் மதிப்பு ரூ. 94.18 என்ற நிலையில் தொடங்கி பிறகு, முதல் முறையாக ரூ. 94.50 என்ற எல்லையை கடந்து, ரூபாய் மதிப்பு இறுதியில் டாலருக்கு நிகரான ரூ. 94.82 என்ற நிலையில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. இது முந்தைய நாள் நிறைவு விலையிலிருந்து 86 காசுகள் குறைவாகும்.

முன்னதாக, நேற்று (புதன்கிழமை) இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 20 காசுகள் சரிந்து, டாலருக்கு நிகராக ரூ. 93.96 என்ற புதிய வரலாற்றுச் சரிவில் இருந்தது.

டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 82 காசுகள் சரிந்து ரூ. 93.71ஆக நிறைவு!

Dinamani வார ராசிபலன்! | March 29 முதல் Apr. 4 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
6 மணி நேரங்கள் முன்பு
#csk | ஐபிஎல் ஆரம்பம்: சாதிக்குமா இளஞ்சிங்கப் படை? | Chennai Super Kings | MS Dhoni | IPL 2026 |
20 மணி நேரங்கள் முன்பு
பக்தர்களுக்காக மழையில் நனைந்து வெய்யிலில் காயும் தெய்வம்! உறையூர் வெக்காளியம்மன்!
26 மார்ச் 2026
'ஒரு நாள்' டிரைலர்!
25 மார்ச் 2026