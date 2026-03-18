டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 18 காசுகள் சரிந்து ரூ. 92.58 ஆக நிறைவு!

மும்பை: அமெரிக்க டாலர் வலுப்பெற்று வருவதும் மற்றும் தொடர்ந்து வெளியேறி வரும் வெளிநாட்டு நிதி உள்ளிட்டவையால், இன்றைய அந்நிய செலவாணி வர்த்தகத்தில், டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 18 காசுகள் சரிந்து ரூ. 92.58 என்ற வரலாறு காணாத சரிவை பதிவு செய்தது.
மேற்கு ஆசியாவில் மோதல் தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில், உலக சந்தையில், கச்சா எண்ணெய் விலை சற்று உயர்ந்தது, சந்தையின் உணர்வுகளை வெகுவாக பாதித்ததாக அந்நிய செலாவணி வர்த்தகர்கள் தெரிவித்தனர்.
வங்கிகளுக்கு இடையிலான அந்நிய செலாவணி சந்தையில், டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு ரூ. 92.42 என்ற அளவில் தொடங்கி, பிறகு ரூ. 92.46 முதல் ரூ. 92.47 என்ற வரம்பில் வர்த்தகமானது. கடைசியாக ரூ. 92.58 ஆக நிலைபெற்றது.
நேற்றைய வர்த்தகத்தில், டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு ரூ. 92.47 என்ற முந்தைய குறைந்தபட்ச அளவைத் தொட்டு, பிறகு ரூ. 92.40 என்ற வரலாறு காணாத சரிவில் முடிவடைந்தன.
summary
The rupee declined 18 paise to hit a record low of 92.58 against the US dollar on Wednesday.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
டிரெண்டிங்
