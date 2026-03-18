டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 18 காசுகள் சரிந்து ரூ. 92.58 ஆக நிறைவு!

இன்றைய வர்த்தகத்தில், டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 18 காசுகள் சரிந்து ரூ. 92.58 ஆக நிறைவு.

Updated On :18 மார்ச் 2026, 1:02 pm

மும்பை: அமெரிக்க டாலர் வலுப்பெற்று வருவதும் மற்றும் தொடர்ந்து வெளியேறி வரும் வெளிநாட்டு நிதி உள்ளிட்டவையால், இன்றைய அந்நிய செலவாணி வர்த்தகத்தில், டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 18 காசுகள் சரிந்து ரூ. 92.58 என்ற வரலாறு காணாத சரிவை பதிவு செய்தது.

மேற்கு ஆசியாவில் மோதல் தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில், உலக சந்தையில், கச்சா எண்ணெய் விலை சற்று உயர்ந்தது, சந்தையின் உணர்வுகளை வெகுவாக பாதித்ததாக அந்நிய செலாவணி வர்த்தகர்கள் தெரிவித்தனர்.

வங்கிகளுக்கு இடையிலான அந்நிய செலாவணி சந்தையில், டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு ரூ. 92.42 என்ற அளவில் தொடங்கி, பிறகு ரூ. 92.46 முதல் ரூ. 92.47 என்ற வரம்பில் வர்த்தகமானது. கடைசியாக ரூ. 92.58 ஆக நிலைபெற்றது.

நேற்றைய வர்த்தகத்தில், டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு ரூ. 92.47 என்ற முந்தைய குறைந்தபட்ச அளவைத் தொட்டு, பிறகு ரூ. 92.40 என்ற வரலாறு காணாத சரிவில் முடிவடைந்தன.

டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 12 காசுகள் சரிந்து ரூ. 92.40 ஆக நிறைவு!

டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 12 காசுகள் சரிந்து ரூ. 92.40 ஆக நிறைவு!

டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 10 காசுகள் சரிந்து ரூ. 92.40 ஆக நிறைவு!

டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 10 காசுகள் சரிந்து ரூ. 92.40 ஆக நிறைவு!

டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 67 காசுகள் சரிந்து ரூ.92.16 ஆக நிறைவு!

டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 67 காசுகள் சரிந்து ரூ.92.16 ஆக நிறைவு!

டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 42 காசுகள் சரிந்து ரூ.91.50 ஆக நிறைவு!

டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 42 காசுகள் சரிந்து ரூ.91.50 ஆக நிறைவு!

Podcast | மௌனம் கலைப்பாரா விஜய்? | News and Views | Epi - 14 |
வீடியோக்கள்

Podcast | மௌனம் கலைப்பாரா விஜய்? | News and Views | Epi - 14 |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
தொகுதி பங்கீட்டில் வருத்தமா? கலைஞருக்கு நான் கொடுத்த வாக்கு! வைகோ பேட்டி | DMK | MDMK
வீடியோக்கள்

தொகுதி பங்கீட்டில் வருத்தமா? கலைஞருக்கு நான் கொடுத்த வாக்கு! வைகோ பேட்டி | DMK | MDMK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

21 மணி நேரங்கள் முன்பு
Ravindran Duraisamy Interview | விஜய்க்கு ரஜினி ஸ்டைலில் பதிலடி | TVK Vijay | Rajini | Aadhav Arjuna
வீடியோக்கள்

Ravindran Duraisamy Interview | விஜய்க்கு ரஜினி ஸ்டைலில் பதிலடி | TVK Vijay | Rajini | Aadhav Arjuna

தினமணி வீடியோ செய்தி...

21 மணி நேரங்கள் முன்பு
விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் டீசர்!
வீடியோக்கள்

விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் டீசர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

23 மணி நேரங்கள் முன்பு