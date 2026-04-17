ரூபாய் மதிப்பு உயர்வு: 1 டாலர் - ரூ. 92.85! 29 காசுகள் உயர்வு!

இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு 29 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 92.85 ஆக நிறைவு.

இந்திய ரூபாய்

Updated On :17 ஏப்ரல் 2026, 12:20 pm

மும்பை: அரசியல் பதற்றங்கள் தணியக்கூடும் என்ற நம்பிக்கையின் அடிப்படையில், டாலரின் மதிப்பில் ஏற்பட்ட சரிவும், கச்சா எண்ணெய் விலை குறைவு உள்ளிட்டவையால் இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு இன்று 29 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 92.85 ஆக நிறைவுபெற்றது.

உள்நாட்டுப் பங்குச் சந்தைகளில் மீண்டும் முதலீடுகள் குவியத் தொடங்கிய நிலையில், இந்திய ரூபாய் மதிப்பு உயர்வதற்கு இது காரணமாக அமைந்ததாக அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகர்கள் தெரிவித்தனர்.

வங்கிகளுக்கு இடையிலான அந்நியச் செலாவணி சந்தையில், டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு ரூ. 92.93 என்ற நிலையில் வர்த்தகத்தைத் தொடங்கியது. வர்த்தகத்தின் இடையே அதிகபட்சமாக ரூ. 92.65 தொட்ட நிலையில், பிறகு அதன் குறைந்தபட்ச அளவான ரூ. 92.98ஐ எட்டியது. இறுதியில் டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு, இது முந்தைய நாள் நிறைவு விலையை விட 29 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 92.85 என்ற நிலையில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.

நேற்று (வியாழக்கிழமை) அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு 19 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 93.14 என்ற நிலையில் இருந்தது.

The rupee appreciated by 29 paise to settle at 92.85 against the US dollar on Friday.

தொடர்புடையது

ரூபாய் மதிப்பு உயர்வு: 1 டாலர் - ரூ. 93.15! 20 காசுகள் உயர்வு!

ரூபாய் மதிப்பு உயர்வு: 1 டாலர் - ரூ. 93.15! 20 காசுகள் உயர்வு!

ரூபாய் மதிப்பு உயர்வு: 1 டாலர் - ரூ. 92.59! 47 காசுகள் உயர்வு!

ரூபாய் மதிப்பு உயர்வு: 1 டாலர் - ரூ. 92.59! 47 காசுகள் உயர்வு!

ரூபாய் மதிப்பு உயர்வு: 1 டாலர் - ரூ. 93.04! 14 காசுகள் உயர்வு!

ரூபாய் மதிப்பு உயர்வு: 1 டாலர் - ரூ. 93.04! 14 காசுகள் உயர்வு!

டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 82 காசுகள் சரிந்து ரூ. 93.71ஆக நிறைவு!

டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 82 காசுகள் சரிந்து ரூ. 93.71ஆக நிறைவு!

வீடியோக்கள்

#ipl2026 | அதிரடியான சன்ரைசர்ஸ்: சவாலைச் சமாளிக்குமா சிஎஸ்கே? | SRH vs CSK Preview |
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | அதிரடியான சன்ரைசர்ஸ்: சவாலைச் சமாளிக்குமா சிஎஸ்கே? | SRH vs CSK Preview |

தொகுதி மறுவரையறை ஏன்? எதற்கு?எப்படி?| UN Kannan Interview | Delimitation | Women's reservation bill
வீடியோக்கள்

தொகுதி மறுவரையறை ஏன்? எதற்கு?எப்படி?| UN Kannan Interview | Delimitation | Women's reservation bill

Podcast | மகளிர் இடஒதுக்கீடா தொகுதி மறுவரையறையா?: முழுப் பின்னணி! | News & Views | E-27 |
வீடியோக்கள்

Podcast | மகளிர் இடஒதுக்கீடா தொகுதி மறுவரையறையா?: முழுப் பின்னணி! | News & Views | E-27 |

தொகுதி மறுவரையறையும் எதிர்ப்பும்! தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி போராட்டம்!
வீடியோக்கள்

தொகுதி மறுவரையறையும் எதிர்ப்பும்! தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி போராட்டம்!

