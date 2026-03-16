டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 10 காசுகள் சரிந்து ரூ. 92.40 ஆக நிறைவு!

மும்பை: கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு மற்றும் அரசியல் நிச்சயமற்ற தன்மை உள்ளிட்டவையால், தொடர்ந்து வெளியேறி வரும் வெளிநாட்டு நிதியால், இன்றைய அந்நிய செலவானி வர்த்தகத்தில், டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 10 காசுகள் குறைந்து ரூ. 92.40 என்ற வரலாறு காணாத வகையில் புதிய சரிவைச் சந்தித்துள்ளது.
வங்கிகளுக்கு இடையேயான அந்நியச் செலாவணி சந்தையில், இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு ரூ. 92.44 ஆக வர்த்தகமானது. பிறகு அதன் குறைந்த அளவான ரூ. 92.47 ஐ தொட்டது. வர்த்தக முடிவில், டாலருக்கு நிகரான அதன் முந்தைய முடிவிலிருந்து 10 காசுகள் சரிந்து ரூ. 92.40 ஆக நிலைபெற்றது.
முந்தைய நாள் வர்த்தகத்தில் (மார்ச் 13) டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு ரூ. 92.30 ஆக இருந்தது.
The rupee weakened by 10 paise to settle at a fresh record low of 92.40 against the US dollar on Monday.
டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 16 காசுகள் குறைந்து ரூ. 92.01 ஆக நிறைவு!
டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 67 காசுகள் சரிந்து ரூ.92.16 ஆக நிறைவு!
டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 42 காசுகள் சரிந்து ரூ.91.50 ஆக நிறைவு!
டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 31 காசுகள் சரிந்து ரூ. 90.99 ஆக நிறைவு!
வீடியோக்கள்
பணம் கொண்டு செல்வதற்கான கட்டுப்பாடுகள், தேர்தல் நடத்தை விதிகள் பற்றி விளக்கிய Archana Patnaik
தினமணி வீடியோ செய்தி...
திமுக கூட்டணியில் தொகுதி ஒதுக்கீட்டில் சிக்கலா? | DMK Alliance | MK Stalin | N Ramasubramanian
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
நாகபந்தம் படத்தின் பர்ஸ்ட் சிங்கிள் விடியோ!
தினமணி வீடியோ செய்தி...