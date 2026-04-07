Dinamani
சென்னையில் ஐபிஎல் ஆட்டத்துக்கு தடை கோரிய மனு தள்ளுபடி!பி.டி.செல்வகுமார் திமுகவில் இருந்து விலகல்போடியில் திமுக சார்பில் போட்டியிடும் ஓபிஎஸ், அதிமுக வேட்பாளர் நாராயணசாமியின் வேட்புமனுக்கள் ஏற்புசெந்தில் பாலாஜி, எஸ். பி. வேலுமணி வேட்புமனுக்கள் ஏற்பு!வட கடலோர தமிழகத்தில் மழைக்கு வாய்ப்பு: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம்ஏர் இந்தியா டிக்கெட் விலை ரூ.25 ஆயிரம் வரை உயரும் வாய்ப்பு!ஏப். 9ல் புதுவை ஜிப்மர் மருத்துவமனை இயங்காது என அறிவிப்பு!2021 தேர்தல் வாக்குறுதிகளில் 97% நிறைவேற்றம்: பினராயி விஜயன்கோபி தொகுதியில் செங்கோட்டையனின் வேட்புமனு நிறுத்திவைப்பு!திருச்சி கிழக்கிலும் விஜய் வேட்புமனு ஏற்பு! முதல்வர் வேட்பாளர்கள் 4 பேரின் வேட்புமனுவும் ஏற்பு!
/
வணிகம்

வீழ்ந்துகொண்டே செல்லும் ரூபாய் மதிப்பு! 1 டாலர் - ரூ. 93! 10 காசுகள் சரிந்தது!

அந்நியச் செலாவனி வர்த்தகத்தில் டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 10 காசுகள் சரிந்து ரூ.93.00ஆக நிறைவு.

News image

கோப்புப்படம் - ANI

Updated On :7 ஏப்ரல் 2026, 12:45 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

மும்பை: ஹோர்முஸ் நீரிணையைத் திறப்பதற்கான அமெரிக்க அதிபர் டிரம்பின் கெடு மற்றும் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் நிதிக் கொள்கை மறுஆய்வு ஆகியவை குறித்த எதிர்பார்ப்புகளால் முதலீட்டாளர்கள் பதற்றத்துடன் இருந்த நிலையில், இன்றை அந்நியச் செலாவனி வர்த்தகத்தில் டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 10 காசுகள் சரிந்து ரூ.93.00ஆக நிறைவடைந்தன.

நிலையற்ற அரசியல் சூழலுக்கு மத்தியில், வெளிநாட்டு நிதி தொடர்ந்து வெளியேறி வருவதும், டாலரின் உறுதித்தன்மை மற்றும் கச்சா எண்ணெய் விலையேற்றம் ஆகியவற்றால் ஏற்பட்ட அழுத்தத்தின் காரணமாக, ரூபாய் மதிப்பு சரிந்ததாக அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகர்கள் தெரிவித்தனர்.

இதற்கிடையில், மாறிவரும் அரசியல் சூழ்நிலை மற்றும் வரவிருக்கும் ரிசர்வ் வங்கியின் நிதிக் கொள்கை முடிவுகளை முதலீட்டாளர்கள் உன்னிப்பாகக் கவனித்து வருகின்றனர்.

வங்கிகளுக்கு இடையிலான அந்நியச் செலாவணி சந்தையில், டாலருக்கு நிகாரன இந்திய ரூபாய் மதிப்பு ரூ.93.05ஆக வர்த்தகத்தைத் தொடங்கியது. பிறகு மேலும் சரிந்து ரூ.93.07ஆக வர்த்தகமானது. இது அதன் முந்தைய நாள் நிறைவு விலையிலிருந்து 17 காசுகள் ஆகும். வர்த்தக நேரத்தின் இடையே, இந்திய ரூபாய் மதிப்பு ரூ.92.86 என்ற நாளின் அதிகபட்ச அளவை எட்டியது. முடிவில், ரூபாய் மதிப்பு அதன் முந்தைய நாள் நிறைவு விலையிலிருந்து 10 காசுகள் சரிந்து ரூ.93.00ஆக நிலைபெற்றது.

Summary

The rupee depreciated 10 paise to close at 93.00 against the US dollar on Tuesday.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 82 காசுகள் சரிந்து ரூ. 93.71ஆக நிறைவு!

டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 18 காசுகள் சரிந்து ரூ. 92.58 ஆக நிறைவு!

டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 12 காசுகள் சரிந்து ரூ. 92.40 ஆக நிறைவு!

டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 10 காசுகள் சரிந்து ரூ. 92.40 ஆக நிறைவு!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

1 நிமிடம் முன்பு
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
தினமணி செய்திச் சேவை

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
தினமணி செய்திச் சேவை

21 மணி நேரங்கள் முன்பு