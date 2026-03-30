Dinamani
ரூபாய் மதிப்பு கடும் வீழ்ச்சி..!அரபு லீக் கூட்டமைப்புக்கு புதிய பொதுச் செயலர்!கீழடி அறிக்கையில் திருத்தங்களைச் செய்ய அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணாவுக்கு உத்தரவு!சாத்தான்குளம் வழக்கு: குற்றவாளிகளுக்கான தண்டனை அறிவிப்பு ஒத்திவைப்பு! நாதக ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் வேட்புமனு தாக்கல்!
/
வணிகம்

261 கி.மீ. மைலேஜ்! இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட நவீன மின்சார ஸ்கூட்டர் அறிமுகம்!

ஒருமுறை சார்ஜ் செய்தால் 261 கி.மீ. தூரம் வரை பயணிக்கலாம்.

News image

டெஸ்ஸராக்ட்

படம் / நன்றி - அல்ட்ராவைலட் ஆட்டோமோட்டிவ்

Updated On :30 மார்ச் 2026, 12:37 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

முழுக்க முழுக்க இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட புதிய மின்சார இரு சக்கர வாகனம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

பெங்களூருவை தலைமையிடமாகக் கொண்டு செயல்படும் அல்ட்ராவைலட் ஆட்டோமோட்டிவ் (Ultraviolette Automotive) நிறுவனம் டெஸ்ஸராக்ட் (Tesseract) என்ற மின்சார இருசக்கர வாகனத்தை அறிமுகம் செய்துள்ளது.

மற்ற மின்சார இரு சக்கர வாகனத்தில் இருந்து வேறுபடும் வகையில், நவீன வடிவமைப்புக் கொண்டுள்ளது.

20 hp மின்சார மோட்டார் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இதனால், 2.9 விநாடிகளில் 0 முதல் 60 கி.மீ. வேகத்தை எட்ட முடியும். அதிகபட்சமாக 125 கி.மீ. வரை செல்லும் திறன் உடையது.

3.5 kWh, 5 kWh, 6 kWh என மூன்று வகையிலான பேட்டரி திறன்களுடன் அறிமுகமாகியுள்ளது.

ஒருமுறை சார்ஜ் செய்தால் 261 கி.மீ. தூரம் வரை பயணிக்கலாம்.

30 நிமிடங்களில் 80% வரை வேகமாக சார்ஜ் ஆகும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

பின்னிருக்கையில் 34 லிட்டர் நிறையுள்ள பொருள்களை வைக்கலாம். கூடுதல் சாவிகள் இல்லாமல் ஸ்மார்ட் இணைப்புகள் மூலம் பின்னிருக்கையை திறக்கலாம்.

இதுமட்டுமின்றி வையர்லெஸ் சார்ஜிங், ஏபிஎஸ் போன்றவை கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

பார்க்கிங் அசிஸ்டென்ட் உள்ளது. இதனால் வாகனத்தை எந்தவித சேதமுமின்றி பார்க்கிங்கில் நிறுத்தலாம்.

இதன் விலை ரூ. 1.2 - 1.45 லட்சம் என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

இ-டிரைவ் திட்டம்: மோட்டாா் இறக்குமதிக்கு அனுமதி நீட்டிப்பு

இ-டிரைவ் திட்டம்: மோட்டாா் இறக்குமதிக்கு அனுமதி நீட்டிப்பு

மகிந்திரா 9இ சினிலக்ஸ்: புது எடிஷன் அறிமுகம்!

மகிந்திரா 9இ சினிலக்ஸ்: புது எடிஷன் அறிமுகம்!

மாருதி சுஸுகியின் முதல் மின்சார எஸ்யூவி காா் 'இ விட்டாரா' அறிமுகம்: ரூ.10.99 லட்சம் முதல் விற்பனை

மாருதி சுஸுகியின் முதல் மின்சார எஸ்யூவி காா் ‘இ விட்டாரா’ அறிமுகம்: ரூ.10.99 லட்சம் முதல் விற்பனை

இந்தியாவில் அறிமுகமாகும் ஹூண்டாய் பேயான்!

இந்தியாவில் அறிமுகமாகும் ஹூண்டாய் பேயான்!

