ஹூண்டாய் ஐயோனிக் 5 பேஸ்லிப்ட் அறிமுகம்!

ஹூண்டாய் தனது மின்சார எஸ்.யூ.வி. மாடலான ஐயோனிக் 5 - 2026 பேஸ்லிப்ட் மாடலை இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
இந்த புதிய 2026 மாடல் ஹூண்டாய் ஐயோனிக் 5 ரூ.55.7 லட்சம் எக்ஸ்-ஷோரூம் விலையில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
காரின் செயல்திறன், தொழில்நுட்பம் மற்றும் பாதுகாப்பு என பல விஷயங்களில் வாகனம் கவனம் ஈர்க்கிறது. இந்த காரின் முக்கிய அப்டேட் அதன் 84.0 கிலோ வாட்ஸ் ஹவர் திறன் கொண்ட பேட்டரி பேக் ஆகும். இதனை ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் சுமார் 690 கிலோமீட்டர் வரை பயணம் செய்யலாம்.
டூயல் 12.3 அங்குல திரை, புதுப்பிக்கப்பட்ட ஸ்டீயரிங் வீல், வயர்லெஸ் சார்ஜிங் மற்றும் வென்டிவேட்டட் சீட்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் கனெக்டட் கார் தொழில் நுட்பம், வயர்லெஸ் ஆண்டிராய்டு ஆட்டோ மற்றும் ஆப்பிள் கார்ப்ளே உள்ளிட்ட நவீன அம்சங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
Summary
Hyundai Motor India Limited has launched the Ioniq 5 facelift in the Indian market at Rs 55.70 lakh (ex-showroom).
