ஒரு லிட்டருக்கு 35 கி.மீ. மைலேஜ் தரும் புதிய கார்! அறிமுகம் செய்கிறது மாருதி!

மாருதி சுசூகி நிறுவனத்தில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ள ஃப்ரான்க்ஸ் கார், வாடிக்கையாளர்களிடம் மிகுந்த வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. இந்த காரின் மேம்படுத்தப்பட்ட வடிவமைப்பை மாருதி சுசூகி நிறுவனம் விரைவில் வெளியிடவுள்ளது.
பல்வேறு மேம்பாடுகள் இடம்பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில், அதன் மைலேஜ், லிட்டருக்கு 35 கி.மீ. வரை இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மாருதி சுசூகி இந்தியா லிமிடெட் நிறுவனம் பட்ஜெட் விலையில் நடுத்தரக் குடும்பத்தினரைக் கவரும் வகையிலான கார்களை தயாரித்து வருகிறது. அந்தவகையில், கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் ஃப்ரான்க்ஸ் காரை இந்தியாவில் விற்பனைக்கு அறிமுகம் செய்தது.
இந்த கார் வாடிக்கையாளர்கள் மத்தியில் சீரான வரவேற்பைப் பெற்ற நிலையில், காரின் விற்பனையை அதிகரிக்கும் நோக்கத்தில் இந்த மாடலில் பல்வேறு நவீன மேம்பாடுகளை மாருதி சுசூகி மேற்கொள்ளவுள்ளது.
மேம்படுத்தப்பட்ட ஃப்ரான்க்ஸ் ஃபேஸ்லிஃப்ட் மாடலில் லெவல் 2 அடாஸ் (ADAS - Advanced Driver Assistance Systems) பாதுகாப்பு தொகுப்பு, வென்டிலேஷன் வசதியுடன் கூடிய இருக்கைகள் வழங்கப்படவுள்ளன.
தற்போதைய மாடலில் 2 என்ஜின் ஆப்ஷன்கள் (Engine Options) மட்டுமே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அவை 1.0 லிட்டர் டர்போ பெட்ரோல் மற்றும் 1.2 லிட்டர் பெட்ரோல் ஆகியவை ஆகும். ஃபேஸ்லிஃப்ட் மாடலில் இந்த 2 என்ஜின் ஆப்ஷன்களும் தொடர்ந்து வழங்கப்பட்டாலும், கூடுதலாக 1.2 லிட்டர் ஸ்ட்ராங் ஹைப்ரிட் பெட்ரோல் என்ஜின் வழங்கப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஸ்ட்ராங் ஹைப்ரிட் பெட்ரோல் என்ஜினால் மைலேஜ் அதிகரிக்கும். மேம்படுத்தப்பட்ட இந்த காரில் ஒரு லிட்டருக்கு 35 கி.மீ. மைலேஜ் கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Summary
New Car Delivering 35 km per Liter Introduced by Maruti suzuki
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
தொடர்புடையது
ரூ. 1 கோடிக்கு புதிய பி.எம்.டபிள்யூ கார் அறிமுகம்! 5 விநாடிகளில் 100 கி.மீ. வேகம்!!
செங்கிப்பட்டி அருகே திடீரென பற்றி எரிந்த கார்!
35 கி.மீ. மைலேஜ்! டாடா, ஹுண்டாய்க்கு போட்டியாக புதிய காரை களமிறக்கும் மாருதி சுஸூகி!
மாருதி சுசூகி கார்களுக்கு ரூ. 2 லட்சம் தள்ளுபடி! ஏப்ரல் மாத சலுகைகள் என்னென்ன?
விடியோக்கள்
எந்தெந்த அணிகளுக்கு பிளே ஆஃப் வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது?
தினமணி செய்திச் சேவை
என்னை முதல்வராக்க திமுக, அதிமுக தரப்பில் அதிகாரப்பூர்வமாக யாரும் அணுகவில்லை - Thirumavalavan
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
ரஜினி விட்டாலும் அவரை விடாத அரசியல் | Rajini Press meet | CM Vijay | TVK | Rajinikanth
தினமணி செய்திச் சேவை
Instagram மூலம் குழந்தைகளை வைத்து பிரசாரம் செய்த தவெக! - தோல்வி குறித்து M.K. Stalin | DMK | TVK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு