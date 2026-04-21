35 கி.மீ. மைலேஜ்! டாடா, ஹுண்டாய்க்கு போட்டியாக புதிய காரை களமிறக்கும் மாருதி சுஸூகி!

டாடா, ஹுண்டாய் நிறுவனங்களுக்குப் போட்டியாக சிறிய ரக எஸ்யுவி காரை மாருதி சுஸூகி நிறுவனம் அறிமுகம் செய்யவுள்ளது.
டாடா பஞ்ச, ஹுண்டாய் எக்ஸ்டர் போன்ற சிறிய ரக எஸ்யுவி கார்களுக்கு வாடிக்கையாளர்களிடையே கிடைத்த மிகப்பெரிய வரவேற்பைத் தொடர்ந்து மாருதி சுஸூகி நிறுவனமும் சிறிய ரக எஸ்யுவி காரை தயாரிக்கத் திட்டமிட்டுள்ளது.
தற்போதைய நிலையில் இந்த கார் ஒய் 43 (Y43) என்ற குறியீட்டு பெயரில் அழைக்கப்பட்டு வருகிறது. முழுமையான வடிவம் மற்றும் தயாரிப்புக்குப் பிறகு மாற்றுப் பெயரில் சிறிய ரக எஸ்யுவி காரை விற்பனைக்கு அறிமுகம் செய்யவுள்ளது.
நடப்பு 2026 ஆம் ஆண்டின் இறுதிக்குள்ளாகவோ அல்லது 2027 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்திலோ இந்த மைக்ரோ எஸ்யூவி ரக கார் விற்பனைக்கு கொண்டுவரப்படும் எனத் தெரிகிறது.
இந்த புதிய மைக்ரோ எஸ்யூவி ரக காரில் Z12E 1.2 லிட்டர் நேச்சுரலி அஸ்பிரேட்டட் 3 சிலிண்டர் பெட்ரோல் இன்ஜின் வழங்கப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
80 ஹெச்பி பவர் மற்றும் 112 என்எம் டார்க் திறனை உருவாக்கக் கூடிய என்ஜின் பொருத்தப்படலாம்.
பெட்ரோலுடன் சேர்த்து சிஎன்ஜி வகையும் வழங்கப்படுகிறது. அவ்வாறு சிஎன்ஜி வழங்கப்பட்டால், ஒரு லிட்டருக்கு 30 - 35 கி.மீ. மைலேஜ் வழங்கும் காரான இது இருக்கும்.
தொடுதிரை இன்ஃபோடெயின்மென்ட் சிஸ்டம், டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ரூமெண்ட் க்ளஸ்ட்டர், வயர்லெஸ் செல்போன் சார்ஜர் உள்ளிட்ட அம்சங்களும் வழங்கப்படவுள்ளன.
3.8 மீ நீளமும், 1.6 மீ உயரமும், 1.7 மீ அகலமும் உடையது.
இதன் ஆரம்ப விலை ரூ. 5.25 லட்சம் இருக்கலாம் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
