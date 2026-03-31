Dinamani
எங்கள் சாதனைகளை நாங்களே முறியடிக்கும் வகையிலான ஆட்சியை வழங்குவோம்: மு.க. ஸ்டாலின்தோற்பதற்காக தமிழ்நாடு வந்துள்ளது தே.ஜே. கூட்டணி : மு.க. ஸ்டாலின்திருச்சியில்விஜய்யின் பிரசாரத்துக்கு அனுமதி!தமிழ்நாட்டில் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் 8 பேர் இன்று (மார்ச் 31) அதிரடியாக பணியிட மாற்றம்மாதம் ரூ.2500க்கு கூப்பன்; ஆண்டுக்கு 2 சிலிண்டர் இலவசம்: கேரளத்தில் பாஜக தேர்தல் வாக்குறுதி!திருச்சி கிழக்கு விஜய்க்கு சாதகமாக இருக்குமா? மும்முனைப் போட்டியின் முடிவை தீர்மானிப்பது யார்?பெரும்பான்மை கிடைக்காவிட்டால் விஜய்யுடன் சேர்ந்து தே.ஜ.கூட்டணி ஆட்சி! - மத்திய அமைச்சர் அத்வாலே
/
வணிகம்

800 மெகாவாட் திறன் அனல் மின் நிலையம்... ரூ.1,600 கோடி ஆர்டரால் தெர்மாக்ஸ் பங்குகள் உயர்வு!

ரூ.1,600 கோடி மதிப்பிலான ஆர்டரை தெர்மாக்ஸின் துணை நிறுவனம் கையகப்படுத்தியதை அடுத்து தெர்மாக்ஸ் நிறுவனத்தின் பங்கு விலை உயர்வுடன் நிறைவு.

News image
Updated On :31 மார்ச் 2026, 2:10 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ரூ.1,600 கோடி மதிப்பிலான ஆர்டரை தெர்மாக்ஸின் துணை நிறுவனம் கையகப்படுத்தியதை அடுத்து தெர்மாக்ஸ் நிறுவனத்தின் பங்கின் விலை உயர்வுடன் நிறவடைந்தன.

800 மெகாவாட் திறன் கொண்ட 'அல்ட்ரா-சூப்பர் கிரிட்டிகல்' அனல் மின் நிலையத்திற்கான ரூ.1,600 கோடி மதிப்பிலான ஆர்டரை, தெர்மாக்ஸ் நிறுவனத்தின் துணை நிறுவனம் வென்றதைத் தொடர்ந்து, நேற்றைய (மார்ச் 30) தொடக்க வர்த்தகத்தில் தெர்மாக்ஸ் நிறுவனத்தின் பங்கு விலை உயர்ந்தது முடிவடைந்தன.

நேற்றைய காலை நேர வர்த்தகத்தில், மும்பை பங்குச் சந்தையில் தெர்மாக்ஸ் நிறுவனத்தின் பங்கின் விலை ரூ.3,211.50-ஆக வர்த்தகமானது. இது அதன் முந்தைய நாள் முடிவின் விலையிலிருந்து இது 0.60% அதிகமாகும்.

இதற்கிடையில், முந்தைய வர்த்தக அமர்வில், நிறுவனத்தின் பங்கின் விலை ரூ.3,192.35ஆக நிறைவடைந்தது. இது 1.61% சரிவாகும்.

தெர்மாக்ஸ் பங்கு விலை, ஜூலை 17, 2025 அன்று ரூ.4,088.00 என்ற 52 வார உச்சத்தையும், டிசம்பர் 08, 2025 அன்று ரூ.2,744.20 என்ற 52 வார குறைந்தபட்ச நிலையை எட்டியது.

தற்போதைய நிலையில், தெர்மாக்ஸ் பங்கின் விலை அதன் 52 வார உச்ச விலையிலிருந்து 21.91 சதவீதம் குறைவாகவும், 52 வார குறைந்தபட்ச விலையிலிருந்து 16.33 சதவீதம் அதிகமாகவும் வர்த்தகமாகி வருகிறது. அதே வேளையில், நிறுவனத்தின் சந்தை மூலதனம் ரூ. 38,038.86 கோடியாக இருப்பதாக நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

கடந்த ஓராண்டில், தெர்மாக்ஸ் பங்கின் விலை 15 சதவீதம் சரிந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Thermax share price gained in the opening trade on March 30 following the company arm won an order worth RS 1,600 crore for 800 MW ultra-supercritical thermal power plant.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
தினமணி வீடியோ செய்தி...

23 மணி நேரங்கள் முன்பு
தினமணி வீடியோ செய்தி...

30 மார்ச் 2026
தினமணி வீடியோ செய்தி...

30 மார்ச் 2026