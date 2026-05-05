பஜாஜ்: ஏப்ரலில் 5.13 லட்சம் வாகனங்கள் விற்பனை

Updated On :5 மே 2026, 4:20 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

நாட்டின் முன்னணி வாகன உற்பத்தி நிறுவனமான பஜாஜ், கடந்த ஏப்ரல் மாதத்தில் மொத்தம் 5,13,792 வாகனங்களை விற்பனை செய்துள்ளது.

இது கடந்த ஆண்டின் இதே காலக்கட்டத்தின் விற்பனையான 3,65,810 வாகனங்களுடன் ஒப்பிடுகையில் 40 சதவீத வளா்ச்சியாகும்.

உள்நாட்டில் வாகன விற்பனை கடந்த ஆண்டின் 2,20,615-லிருந்து 13 சதவீதம் வளா்ச்சியடைந்து, தற்போது 2,48,210-ஆக உள்ளது.

வாகன ஏற்றுமதி கடந்த ஆண்டின் 1,45,195-லிருந்து அபரிமிதமாக 83 சதவீத வளா்ச்சியைப் பதிவு செய்து, தற்போது 2,65,582-ஆக அதிகரித்துள்ளது.

இருசக்கர வாகனப் பிரிவில், உள்நாட்டு விற்பனை 2,10,063 வாகனங்களாகவும், ஏற்றுமதி 2,29,890 வாகனங்களாகவும் பதிவாகியுள்ளது. அதேபோல், நிறுவனம் 73,839 வணிக வாகனங்களை விற்றுள்ளது.

