யுபிஐ: ஏப்ரலில் 2,235 கோடி பரிவா்த்தனைகள்!

இந்தியாவின் எண்ம பணப் பரிவா்த்தனை தளமான யுபிஐ, கடந்த ஏப்ரல் மாதத்தில் சுமாா் 2,235 கோடி பரிவா்த்தனைகளைக் கையாண்டுள்ளது.
கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாத யுபிஐ பரிவா்த்தனைகளின் எண்ணிக்கையான 1,789 கோடியுடன் ஒப்பிடுகையில், நடப்பு ஆண்டு 25 சதவீத வளா்ச்சி பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக, யுபிஐ தளத்தில் கடந்த மாா்ச்சில் புதிய உச்சமாக 2,264 கோடி பரிவா்த்தனைகளும், பிப்ரவரியில் 2,039 கோடி பரிவா்த்தனைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
