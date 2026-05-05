Dinamani
ஒரே ஒரு வாக்கு வித்தியாசத்தில் திமுக அமைச்சர் தோல்வி! தவெக வெற்றி!தமிழகத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்தது: தவெக 108, திமுக 59 இடங்களில் வெற்றி!அஸ்ஸாமில் 3வது முறையாக பாஜக ஆட்சி! காங்கிரஸுக்கு கடும் சரிவு!கொல்கத்தாவில் பாலியல் கொலை செய்யப்பட்ட பெண் மருத்துவரின் அம்மா தேர்தலில் வெற்றி!5 மாநிலங்களில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தோல்வி: பிரதமர் மோடி விஜய்க்கு வாழ்த்தும், முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு ஆறுதலும் தெரிவித்த கமல்!பெரும்பான்மை இல்லை! விஜய் முதல்வராவது எப்படி? பாஜகவுக்கு கை கொடுத்த உதகை!மயிலாப்பூரில் தமிழிசை தோல்வி!தவெக வெங்கட் ரமணன் வெற்றி! விருத்தாசலத்தில் பிரேமலதா வெற்றி!
/
வணிகம்

தேசிய பங்குச் சந்தையில் தங்கத்தை இஜிஆா் முறையில் வாங்கலாம்!

இணையவழி தங்க வா்த்தகத்தை இன்னும் எளிமையாகவும் முறைப்படியாகவும் மாற்றுவதற்காக, மின்னணு தங்க ரசீது எனும் புதிய முதலீட்டு முறையை தேசியப் பங்குச் சந்தை அறிமுகப்படுத்தியது.

News image
Updated On :5 மே 2026, 4:18 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

இணையவழி தங்க வா்த்தகத்தை இன்னும் எளிமையாகவும் முறைப்படியாகவும் மாற்றுவதற்காக, ‘மின்னணு தங்க ரசீது (இஜிஆா்)’ எனும் புதிய முதலீட்டு முறையை தேசியப் பங்குச் சந்தை (என்எஸ்இ) திங்கள்கிழமை அறிமுகப்படுத்தியது.

மின்னணு தங்க ரசீது (இஜிஆா்) என்பது காகிதமில்லாத ஒரு முதலீட்டு முறையாகும். முதலீட்டாளா்கள் வாங்கும் தங்கம், எண்ம முறையில் அவா்களின் கணக்கில் சேமிக்கப்படும். ஒவ்வொரு ரசீதுக்கும் ஈடாக, அதற்கு இணையான எடையுள்ள உண்மையான தங்கம் செபி அமைப்பால் சான்றளிக்கப்பட்ட பாதுகாப்பான கிடங்குகளில் சேமித்து வைக்கப்படும்.

இதன் தொடக்கமாக, ஒரு கிலோ எடை கொண்ட தங்கக் கட்டியை மின்னணு ரசீதாக மாற்றி வா்த்தகம் செய்யும் பணி வெற்றிகரமாகத் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது.

இந்த முதலீட்டு முறை இந்தியப் பங்குச்சந்தை ஒழுங்காற்று வாரியமான செபியால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. தங்கம் வா்த்தகத்தில் முழுமையான வெளிப்படைத்தன்மையையும், அதிக பாதுகாப்பையும் இது உறுதி செய்வதோடு, பாரம்பரிய தங்கச் சந்தையையும் நிதிச் சந்தையையும் இணைக்கும் பாலமாகச் செயல்படும் என்று பங்குச் சந்தை நிா்வாகம் கூறியுள்ளது.

என்எஸ்இ வா்த்தக மேம்பாட்டு அதிகாரி ஸ்ரீராம் கிருஷ்ணன் இதுகுறித்து மேலும் கூறுகையில், ‘இந்தியா்கள் மிகவும் விரும்பும் தங்க முதலீட்டைக் கையாள்வதில் இது ஒரு மிகமுக்கியமான முன்னேற்றம்’ என்று குறிப்பிட்டாா்.

குறைந்த அளவு தங்கத்தைக்கூட மின்னணு முறையில் வா்த்தகம் செய்ய முடியும் என்பதால், சாமானிய மக்களும் இத்திட்டத்தில் எளிதாக இணைந்து பயன்பெற முடியும் என்பது இதன் சிறப்பம்சமாகும்.

தொடர்புடையது

லண்டனில் இருந்து தாயகம் திரும்பிய 104.23 மெட்ரிக் டன் தங்கம்! ரிசா்வ் வங்கி நடவடிக்கை!

லண்டனில் இருந்து தாயகம் திரும்பிய 104.23 மெட்ரிக் டன் தங்கம்! ரிசா்வ் வங்கி நடவடிக்கை!

முதலீட்டு ரீதியான தங்க வா்த்தகம் அதிகரிப்பு! ஆபரணங்களின் விற்பனை சரிவு

முதலீட்டு ரீதியான தங்க வா்த்தகம் அதிகரிப்பு! ஆபரணங்களின் விற்பனை சரிவு

வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் சின்னம் பொருத்தும் பணி நாளை தொடக்கம்

வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் சின்னம் பொருத்தும் பணி நாளை தொடக்கம்

அஞ்சல் வாக்குகள் அனுப்பும் பணி

அஞ்சல் வாக்குகள் அனுப்பும் பணி

வீடியோக்கள்

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |
வீடியோக்கள்

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
வீடியோக்கள்

இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
வீடியோக்கள்

கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
வீடியோக்கள்

தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

14 மணி நேரங்கள் முன்பு